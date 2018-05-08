Пермский парад можно будет посмотреть не только на Октябрьской площади 

Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади в Перми можно будет посмотреть со зрительских трибун, на большом экране у Театра-Театра, а также в прямой трансляции на ТВ и в сети интернет.
Мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Перми начнутся в 10.00 с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. В тематическом прологе, который в этом году посвящен 100-летию Красной Армии, примут участие барабанщики Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина и сводный хор из 600 исполнителей. Торжественным маршем по Октябрьской площади наряду с военными впервые пройдут юнармейцы Прикамья, а также будет продемонстрирована новинка военной техники — бронеавтомобиль «Тигр». Главных зрителей мероприятия — ветеранов — организованно доставят на площадь автобусами. Жители Перми смогут посмотреть праздничное действие с установленных на площадке трибун. Вход на площадь будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами: — на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта, — на перекрестке улицы Пермской и Комсомольского проспекта, — на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева, — на перекрестке улиц Екатерининской и Куйбышева, — у скульптуры «Легенда о Пермском медведе» (напротив ЦУМа). Пропускные пункты начнут работу в 09:00 и будут закрываться по мере наполняемости зрительских трибун (13 тысяч зрителей). Прямая трансляция будет организована на главной сцене на площади у Театра-Театра, по окончании которой состоится встреча участников акции «Бессмертный полк» и начнется большой праздничный концерт. Стать зрителем праздничных мероприятий на Октябрьской площади станет возможно, не выходя из дома: прямая трансляция будет организована на телеканале «Россия 24», а также на сайте ГТРК «Пермь» и в группах «Вконтакте»: «День Победы Пермь», официальной группе администрации города «Пермь Первая», «Мой город — Пермь!» и «Вести Пермь».