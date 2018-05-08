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Уральского блогера арестовали за долги по алиментам
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Уральского блогера арестовали за долги по алиментам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Известного в Екатеринбурге блогера, ранее активно рассказывавшего в соцсетях о работе городских трамваев, арестовали на 10 суток за систематическую невыплату алиментов сыну.
По данным свердловского управления ФССП, молодой мужчина накопил свыше 370 тысяч рублей долга.
"Более двух лет он уклонялся от алиментов, обещал платить, но так и сделал этого. Он объяснял ситуацию тем, что у него временные материальные трудности, нет постоянного заработка: ранее должник водил общественный транспорт, но потом из муниципального предприятия уволился, полностью посвятив себя ведению блога и социальной работе", — рассказали в региональной службе судебных приставов.
На несознательного отца был составлен протокол об административном правонарушении (часть 1 статьи 5.35.1 КоАП). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок десять суток. «Несколько дней без интернета помогут папе осознать важность воспитания и содержания сына», — уверены приставы.
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