СМИ «арестовали» известного в Екатеринбурге блогера

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга на 10 суток арестовал известного в уральской столице блогера за неуплату алиментов. По неподтвержденным данным, им оказался Иван Соломин, ведущий в социальных сетях блог TramEkb, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал»

Официально, блогер за два года задолжал алиментов на сумму 372 797 рублей и 4 мая по решению суда был арестован на 10 суток. «Свои материальные трудности должник объясняет отсутствием постоянного заработка. Однако в социальных сетях имеются его фото за рулем общественного транспорта. Но как оказалось, из муниципального предприятия должник уволился, полностью посвятив себя социальным сетям, ведению блога и социальной работе», — сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве отказались раскрывать информацию, действительно ли это известный в Екатеринбурге блогер. Однако все опубликованные в интернете данные совпадают с его именем. Сам блогер на телефонные звонки не отвечает, что подтверждает факт его ареста. Большинство городских СМИ сообщает, что речь идет об уральском блогере.

Иван Соломин — известный в уральской столице блогер, который ведет блог о трамваях под ником TramEkb. А также занимается активным продвижением в социальных сетях. В прошлом Иван Соломин работал на ЕТТУ водителем трамвая. «Десять суток без интернета помогут папе осознать его важность в воспитании и содержании сына», — считают судебные приставы.