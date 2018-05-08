Улицы Екатеринбурга отмыли от грязи на 95%

Коммунальные службы Екатеринбурга в ходе месячника санитарной уборки очистили от грязи и мусора 1 920 километров улично-дорожной сети. Об этом рассказал в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» первый вице-мэр уральской столицы Алексей Кожемяко

По словам чиновника, речь идет о так называемых внекатегорийных дорогах, а также дорогах 1-й, 2-й и 3-й категорий. В общей сложности в порядок приведено 95% территории города. Кроме того, прочищено 7 700 ливневых колодцев, отмыто 33 тысячи дорожных знаков и 706 светофоров.

Стартовал и первичный ремонт дорожного покрытия, которое в весенний период традиционно страдает от перепада ночных и дневных температур. Для восстановления асфальтового слоя уже использовано более 1 000 тонн холодного асфальта, заверил Алексей Кожемяко.

Стоит напомнить, что весенняя уборка в этом году шла в непростых погодных условиях: обильные снегопады в апреле добавили грязи на улицах города. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», за первую декаду апреля коммунальщикам удалось очистить всего 32% дорог, 40% тротуаров и 60% придорожных газонов.

Правда, к концу апреля муниципалы «поднажали», увеличив долю очищенных улиц до 70%, а тротуаров и пешеходных зон — до 90%. С улиц города было вывезено 12 тысяч тонн грязи и мусора. При этом придорожные газоны освобождались от вытаявшего мусора методом ручной уборки граблями.

Следует напомнить, что качество уборки улиц Екатеринбурга время от времени вызывает серьезные вопросы у органов ГИБДД . Так, в январе 2018 года дорожная полиция раскритиковала мэрию за плохую уборку центральных улиц и платных парковок от снега.

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