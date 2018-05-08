История уфимского «Бессмертного полка»: от колонны до шествия за четыре года

9 Мая уфимцы вновь пройдут колонной по проспекту Октября и почтут память родных, отдавших жизнь на полях Великой Отечественной войны. Движение «Бессмертный полк» организовали томские журналисты в 2011 году. Через три года к благородной акции присоединились и уфимцы. С 2014 года немногочисленная колонна в столице Башкирии переросла в масштабное шествие по центральному проспекту города. В преддверии очередного «Бессмертного полка» мы решили вспомнить, как горожане отдавали дань уважения ветеранам. 2014

В 2014-м Уфа присоединилась к стартовавшей во многих городах России акции «Бессмертный полк». Шествие, приуроченное к празднованию Дня Победы, прошло 6 мая под девизом «Они должны идти победным строем в любые времена».

Четыре года назад не пришлось даже перекрывать проспект Октября: около четырех тысяч уфимцев, пожелавших почтить память ветеранов, прошли колонной по площади имени Ленина. 2015

В 2015-м — в год 70-летия Великой Победы — для участников «Бессмертного полка» городские власти перекрыли проспект Октября.

Несмотря на дождь, на акцию вышли более 15 тысяч горожан. Уфимцы прошли от здания цирка до площади имени Ленина после парада воинских частей. 2016

В 2016 году патриотическая акция объединила уже более 50 тысяч человек — участников и зрителей народного парада.

35 тысяч горожан и гостей столицы пронесли по проспекту Октября транспаранты с фотографиями солдат Великой Отечественной. Возглавила колонну уфимского «Бессмертного полка» копия Знамени Победы. 2017

В минувшем году акция стала еще более масштабной. Городские власти продлили маршрут шествия, перекрыв проспект Октября от улицы 50 лет СССР до бульвара Славы.

В параде приняли участие 53 тысячи уфимцев. Еще около десяти тысяч горожан выстроились вдоль проспекта, приветствуя шествие.