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В Самаре салют в День Победы можно будет увидеть с Волги
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В Самаре салют в День Победы можно будет увидеть с Волги 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В среду, 9 мая, речные трамваи будут работать в Самаре по расписанию воскресенья. Об этом сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия (СРПП).
— Также в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая полуторачасовой прогулочный экскурсионный маршрут будет функционировать по измененному расписанию. Отправление назначили на 12:15, 14:15, 16:15 и 18:15, — сообщили в СРПП.
А в 21:30 речной трамвай отправится на двухчасовую речную прогулку с просмотром праздничного салюта. Он состоится в 22:30.
Основные праздничные мероприятия развернутся на площади Куйбышева. Парад Победы стартует в 10:00. По площади Куйбышева пройдут 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и участники акции «Бессмертный полк». В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты.
Жители и гости города смогут увидеть участников парада во время прохождения на улице Молодогвардейской (в границах улиц Вилоновской и Полевой).
Затем на площади будут работать выставка военной техники и полевая кухня. А вечером здесь состоится праздничный концерт, на котором в числе прочих выступит группа «На-На». Начало в 17:00.
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