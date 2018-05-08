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В Самаре на речной переправе заработал остановочный пункт «Богатырь»
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В Самаре на речной переправе заработал остановочный пункт «Богатырь» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре расширили линию речного маршрута Самара — Зольное. С 8 мая заработал остановочный пункт «Богатырь». Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
— С сегодняшнего дня «Омики» будут останавливаться в Самаре, на поляне имени Фрунзе, в Ширяево, Богатыре и Зольном. После суда будут возвращаться обратно. Измененное расписание уже опубликовали на сайте, — рассказали в СРПП.
Обновленное расписание
Остановочные пункты «Ульяновский спуск», «Средний пляж» и «Винновка-монастырь» начнут функционировать после окончания весеннего половодья.
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