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В День Победы полиция усилит меры безопасности в Орле
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В День Победы полиция усилит меры безопасности в Орле 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Во время праздничных мероприятий наряды полиции будут приближены к местам проведения торжеств, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
В День Победы расположение постов и маршрутов нарядов ППС будет приближено к местам массовых мероприятий, памятникам, обелискам, мемориальным комплексам, музеям и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны.
Экипажи ДПС будут сопровождать колонны участников и гостей торжественных мероприятий. Кроме сотрудников полиции, охрану общественного порядка будут обеспечивать росгвардейцы, учащиеся Орловского Юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова, Академии ФСО России и народные дружинники.
Перед началом массовых мероприятий места их проведения будут проверены на безопасность. Также предусмотрен контрольно-пропускной режим участников массовых мероприятий с применением металлодетекторов.
Сообщение В День Победы полиция усилит меры безопасности в Орле появились сначала на РИА 57.
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