В День Победы полиция усилит меры безопасности в Орле

Во время праздничных мероприятий наряды полиции будут приближены к местам проведения торжеств, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области

В День Победы расположение постов и маршрутов нарядов ППС будет приближено к местам массовых мероприятий, памятникам, обелискам, мемориальным комплексам, музеям и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны.

Экипажи ДПС будут сопровождать колонны участников и гостей торжественных мероприятий. Кроме сотрудников полиции, охрану общественного порядка будут обеспечивать росгвардейцы, учащиеся Орловского Юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова, Академии ФСО России и народные дружинники.

Перед началом массовых мероприятий места их проведения будут проверены на безопасность. Также предусмотрен контрольно-пропускной режим участников массовых мероприятий с применением металлодетекторов.