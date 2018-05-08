Чухлома вошла в ТОП-10 городов России, которые умеют себя подать

Рейтинг составил журнал «Огонек» , который входит в холдинг «Коммерсант». Город назвали «деревянной столицей России », отметив уникальные деревянные постройки. «Городок в Костромской области издавна славится своей деревянной архитектурой. Здесь и по сей день остались старые плотницкие династии, которые рубят деревянные дома. Даже когда в Чухломе решили увековечить память местного уроженца актера Михаила Пуговкина , то памятник ему поставили в виде огромной деревянной пуговицы», — отметили составители рейтинга. Напомним, мастера из Чухломы славились еще в XIX веке — они строили деревянные дома по всей России . В 1990-е годы такой промысел возродился. В окрестностях Чухломы в деревне Асташово несколько лет назад восстановили уникальный деревянный терем, построенный в начале XX веке. Объект привлекает немало туристов.