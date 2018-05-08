Чухлома вошла в ТОП-10 городов России, которые умеют себя подать 

Рейтинг составил журнал «Огонек», который входит в холдинг «Коммерсант».
Город назвали «деревянной столицей России», отметив уникальные деревянные постройки.
«Городок в Костромской области издавна славится своей деревянной архитектурой. Здесь и по сей день остались старые плотницкие династии, которые рубят деревянные дома. Даже когда в Чухломе решили увековечить память местного уроженца актера Михаила Пуговкина, то памятник ему поставили в виде огромной деревянной пуговицы», — отметили составители рейтинга.
Напомним, мастера из Чухломы славились еще в XIX веке — они строили деревянные дома по всей России. В 1990-е годы такой промысел возродился.
В окрестностях Чухломы в деревне Асташово несколько лет назад восстановили уникальный деревянный терем, построенный в начале XX веке. Объект привлекает немало туристов.