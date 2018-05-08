Еще три мусорных полигона закроют в Подмосковье во второй половине 2019 года 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают закрыть еще три мусорных полигона в Подмосковье во второй половине 2019 года. Об этом заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган в интервью ТАСС.
Согласно материалам минэкологии Подмосковья, в 2019 году будут закрыты еще три мусорных полигона. Таким образом, в следующем году останется 12 действующих легальных свалок в Московской области.
"В следующем году полигоны будут закрываться после ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов, то есть во второй половине года. Все уже прекрасно понимают, что ничего нельзя закрывать, пока мы не откроем новые предприятия современной инфраструктуры. По плану мы собираемся вводить в эксплуатацию объекты отрасли обращения с отходами в первом полугодии", — сказал он.
Коган добавил, что в 2019 году в Подмосковье начнется рекультивация семи уже закрытых ранее мусорных полигонов. «Сейчас в Подмосковье рекультивируются три полигона — „Каширский“ (городской округ Кашира), „Быково“ (городской округ Павловский Посад) и »Электросталь" (городской округ Электросталь). Мы начинаем рекультивировать «Кучино» (городской округ Балашиха). В следующем году у нас на очереди начать рекультивацию еще на семи полигонов", — рассказал министр.