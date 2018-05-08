Ещё
Еще три мусорных полигона закроют в Подмосковье во второй половине 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

Еще три мусорных полигона закроют в Подмосковье во второй половине 2019 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают закрыть еще три мусорных полигона в Подмосковье во второй половине 2019 года. Об этом заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган в интервью ТАСС.
Согласно материалам минэкологии Подмосковья, в 2019 году будут закрыты еще три мусорных полигона. Таким образом, в следующем году останется 12 действующих легальных свалок в Московской области.
"В следующем году полигоны будут закрываться после ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов, то есть во второй половине года. Все уже прекрасно понимают, что ничего нельзя закрывать, пока мы не откроем новые предприятия современной инфраструктуры. По плану мы собираемся вводить в эксплуатацию объекты отрасли обращения с отходами в первом полугодии", — сказал он.
Коган добавил, что в 2019 году в Подмосковье начнется рекультивация семи уже закрытых ранее мусорных полигонов. «Сейчас в Подмосковье рекультивируются три полигона — „Каширский“ (городской округ Кашира), „Быково“ (городской округ Павловский Посад) и »Электросталь" (городской округ Электросталь). Мы начинаем рекультивировать «Кучино» (городской округ Балашиха). В следующем году у нас на очереди начать рекультивацию еще на семи полигонов", — рассказал министр.
ТАСС: последние новости
Послы ЕС рассмотрят новые санкции в отношении РФ из-за проведения выборов в Крыму Пост президента ГК "Ланит" после смерти Георгия Генса занял его сын Филипп Эксперты: Голикова знает специфику и неэффективные зоны социальной сферы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК933
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»243
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика12
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом429
Главным событием для рубля станет 12 мая52
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение