Еще три мусорных полигона закроют в Подмосковье во второй половине 2019 года

Согласно материалам минэкологии Подмосковья, в 2019 году будут закрыты еще три мусорных полигона. Таким образом, в следующем году останется 12 действующих легальных свалок в Московской области.

"В следующем году полигоны будут закрываться после ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов, то есть во второй половине года. Все уже прекрасно понимают, что ничего нельзя закрывать, пока мы не откроем новые предприятия современной инфраструктуры. По плану мы собираемся вводить в эксплуатацию объекты отрасли обращения с отходами в первом полугодии", — сказал он.