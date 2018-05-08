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Согреть душу ветеранов помогает забота об их быте
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Согреть душу ветеранов помогает забота об их быте 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся или работаем благодаря тому, что в далеком 1945-м году была завоевана Победа. И к счастью, еще есть возможность сказать спасибо за нее и помочь тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне — ветеранам.
Дарить им нашу заботу, внимание и общение совсем не трудно, но так важно. Покрасить или починить забор, убраться в квартире или помыть окна и полы, сделать косметический ремонт не составит труда ни для кого из нас, но для пожилого человека такие задачи порой невыполнимы. Это хорошо понимают сотрудники управляющей компании «ЖКС», ведь в многоквартирных домах проживают десятки участников, ветеранов, инвалидов Великой Отечественной. И их основная задача — обеспечение комфортных бытовых условий для таких людей, помощь им по хозяйству. Традиционно, в канун майских праздников в квартирах ветеранов проводят генеральную уборку, выполняют косметический ремонт, проверяют и меняют сантехнику и многое другое.
Ветеран войны Клавдия Андреевна Тимашева, например, живет с дочерью в доме № 114 на ул. Дыбенко. Ей 91 год, в нее трое детей, семеро внуков и восемь правнуков. Все необходимое есть, только вот не было сил и средств поменять обои в общем коридоре на площадке.
"Нам позвонили из УК и спросили, чем могут помочь по хозяйству. Тут мы вспомнили про старые обои", — рассказала ее дочь. Работники ЖКС очистили стены, отмыли их, покрасили, побелили. «Теперь у нас в „кармашке“ светло, чисто и красиво», — радуются ветеран и ее соседи.
Уютно сегодня и в квартире жительницы дома № 163 на ул. Революционной Клавдии Константиновны Буренниковой.
"Так меня еще никогда с Днем Победы не поздравляли — по-хозяйски, по-мужски", — призналась она. Генеральная уборка и сантехнические работы по устранению засоров, вроде бы мелочи, но порадовать могут надолго.
Ее отца забрали на фронт прямо с колхозного поля — дело было в селе Мосты Пестравского района. «В семье нас было шестеро детей, а младшей сестре в 41-м году исполнилось всего два года. Даже не представляли, как будем выживать! Конечно, старшие дети, в том числе и я, пошли работать: буквально жили на колхозном поле. Отца с тех пор я больше никогда не видела — погиб на фронте», — вспоминает Клавдия Константиновна.
Анатолий Евгеньевич Юмашев встречает День Победы тоже в прекрасном настроении. В его квартире сотрудники УК полностью заменили кухонную раковину вместе со смесителем и тумбой. «Теперь и кран не течет, и раковина новенькая! Спасибо, что не забывают нас, стариков, у которых на лекарства-то денег не всегда хватает, чего уж тут говорить про новую сантехнику», — благодарит ветеран работников компании. — В военные годы я трудился сначала токарем на Куйбышевском станкостроительном, мы точили бронебойные пули. Потом меня перевели на завод им. Фрунзе, где делали моторы для самолетов «Ил-2». Работать приходилось и по 24 часа в сутки! Транспорта не было, добирались до завода пешком, выходили за два часа. Не дай бог прийти позже! За опоздания судили по законам военного времени".
Вручая ветеранам цветы и подарки, заместитель директора компании по работе с населением Андрей Кеопанич пожелал им здоровья, домашнего тепла и уюта: «Мы благодарны людям вашего поколения за мир, в котором живем столько лет без войны!»
Помимо адресной поддержки, компания проводит немало социально значимых акций. В одном из дворов к 70-летию Победы высадили еловую аллею в память о героях, проживавших в нашем городе, приняли участие и в реставрации мемориальной доски на фасаде дома, где жил герой Советского Союза.
Давние друзья УК — члены Совета ветеранов Советского района областного центра. Компания всегда откликается на их просьбы, проводит совместные мероприятия, помогает оперативно решать проблемы ЖКХ, возникающие в домах, где живут ветераны.
К слову, управляющая компания «ЖКС» первой в Самаре создала разветвленную систему обратной связи. С заявками и вопросами жильцы могут круглосуточно обратиться на единый многоканальный телефон кол-центра 300-4000, а с письменными заявлениями — в центры по обслуживанию населения.
Анатолий Павлюк, директор подразделения ООО УК «ЖКС» Железнодорожного, Октябрьского и Самарского районов:
— Решать проблемы ветеранов ВОВ, оказывать им помощь по хозяйству — добрая и давняя традиция компании. Важно и то, что в кол-центре «ЖКС» заявки, поступающие с адресов ветеранов, получают особый приоритет по срокам исполнения.
Ко Дню Победы мы оказываем заслуженным людям индивидуальную, адресную помощь в решении различных житейских проблем. В квартирах одиноких участников войны проводим генеральную уборку, осматриваем и при необходимости ремонтируем или заменяем сантехнику. Несмотря на то что подобной услуги нет в перечне обязательных, такую помощь ветеранам мы воспринимаем, как дело чести. Самый простой способ выразить этим людям свое уважение и подарить немного тепла и заботы. Это интересный и ценный опыт, ведь наградой становится благодарная улыбка и возможность лично пообщаться с настоящими героями.
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