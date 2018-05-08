Уральское предприятие Росатома разработало систему для двухпорошкового 3D-принтера

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Специалисты научно— производственного объединения (НПО) «Центротех» (предприятие Топливного дивизиона ГК «Росатом», Новоуральск Свердловская область ) совместно с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали мультипорошковую систему для первого отечественного двухлазерного 3D-принтера, который может использовать сразу два вида порошка для печати деталей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского электрохимического комбината (УЭХК).

"На рынке пока двухпорошковых 3D-принеторов нет. Наша мультипорошковая система позволяет получить деталь с четким распределением по объему одного сплава в другом с заранее запрограммированными свойствами. И ее разработчиками совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом являются специалисты НПО «Центротех». Сейчас они занимаются отладкой этой мультипорошковой системы", — сказали в пресс-службе.

По словам заместителя директора УЭХК Олега Елистратова, опытный образец двухлазерного двухпорошкового принтера в НПО «ЦНИИТМАШ» также собран с участием специалистов НПО «Центротех». «Это готовая машина, идет отладка систем, включаются лазеры, и начинается отработка режимов плавления порошка и выращивания деталей», — приводит пресс-служба слова Елистратова.

Проект реализуется при участии Минобрнауки РФ , Московского института стали и сплава, НПО «ЦНИИТМАШ», «ГИРЕДМЕТ», Санкт-Петербургского политехнического университета, УЭХК и НПО «Центротех». «Наша цель — запустить производство 3D-принтеров и порошков на площадке Новоуральска и получать выручку», — отметили в пресс-службе.

О предприятиях

ООО «НПО „Центротех“ специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также различной продукции общепромышленного назначения, является дочерним обществом АО „ТВЭЛ“

АО „УЭХК“ — предприятие Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“. Первая продукция предприятия — обогащенный уран — была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО „УЭХК“ сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России

Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно— исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома „ТВЭЛ“ обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.