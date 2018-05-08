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Рисунок шестилетней красноярки стал лучшим в международном конкурсе
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Рисунок шестилетней красноярки стал лучшим в международном конкурсе 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Японии завершилась Международная выставка-конкурс детского художественного творчества, в котором приняли свыше ста тысяч детей из 45 стран мира, среди них две тысячи участников из России.
Шестилетняя Рита Рыжкова стала единственной россиянкой, которая удостоилась высшей награды — Премия Министра Иностранных Дел Японии. Её работа «Ура! Идет снег!» проста, но именно это покорило японских экспертов живописи. Золотой награды удостоились ещё три девочки: десятилетние Лена Рыбакова и Надя Конева, а также девятилетняя Ева Пешкова. Ещё четыре юных художницы получили премию компании Pentel.
Кстати, этот конкурс — один из крупнейших в Японии с высоким международным статусом, проводимый с 1970 года.
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