Рисунок шестилетней красноярки стал лучшим в международном конкурсе

Японии завершилась Международная выставка-конкурс детского художественного творчества, в котором приняли свыше ста тысяч детей из 45 стран мира, среди них две тысячи участников из России

Шестилетняя Рита Рыжкова стала единственной россиянкой, которая удостоилась высшей награды — Премия Министра Иностранных Дел Японии. Её работа «Ура! Идет снег!» проста, но именно это покорило японских экспертов живописи. Золотой награды удостоились ещё три девочки: десятилетние Лена Рыбакова и Надя Конева, а также девятилетняя Ева Пешкова. Ещё четыре юных художницы получили премию компании Pentel.

Кстати, этот конкурс — один из крупнейших в Японии с высоким международным статусом, проводимый с 1970 года.