На случай экстренных ситуаций: как и где будут дежурить медики 9 мая

Во время мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, на всех площадках в Екатеринбурге будут работать бригады скорой помощи и врачебно-сестринские бригады из городских больниц. К последним можно обращаться в случае лёгкого недомогания, их легко можно будет узнать по спецодежде, рассказали Е1.RU в горздраве.

В более серьёзных случаях стоит обращаться к бригадам скорой помощи.

— Две бригады будут дежурить с 7:30 до 9:45 во время ритуала «Память» на Широкореченском мемориале, ещё две с 8:00 до 13:00 будут находиться вблизи эпицентра событий — у площади 1905 года: одна машина будет стоять за памятником Ленину, вторая — в переулке Банковском, — рассказали в горздраве.

Отдельная бригада будет сопровождать колонну «Бессмертного полка». К 9:00 машина подъедет к месту старта колонны на улице Толмачёва и проедет вместе с участниками акции весь путь до улицы Московской.

Во время праздничных мероприятий бригады СМП можно будет найти:— на мосту по проспекту Ленина (рядом со штабной машиной УВД ) с 12:00 до 23:30; — у Водонапорной башни (проспект Ленина — улица Горького) с 19:00 до 23:30; — на Октябрьской площади с 17:00 до 23:30; — на площади 1905 года (за памятником Ленину) с 19:00 до 23:30.

Также для вызова медиков можно будет обратиться в диспетчерскую скорой помощи. 9 мая первоочередными для обслуживания станут вызовы с площади 1905 года, Исторического сквера, улицы Пушкина, ЦПКиО им. Маяковского, со стадиона «Динамо» (особенно — во время салюта), Октябрьской площади, площади Советской Армии, Харитоновского парка, с площади 1-й Пятилетки и прилегающих к ней улиц, из мест проведения всех праздничных легкоатлетических эстафет.

В этом году в параде Победы будут задействованы 2259 человек и 78 единиц техники, но впервые за три последних года не будет авиации. Всем, кто 9 мая пойдёт посмотреть на парад, мы рекомендуем взять зонтики: синоптики прогнозируют, что будет ветрено и дождливо, а воздух при этом прогреется до +15 °С.