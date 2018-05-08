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На случай экстренных ситуаций: как и где будут дежурить медики 9 мая
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На случай экстренных ситуаций: как и где будут дежурить медики 9 мая 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Во время мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, на всех площадках в Екатеринбурге будут работать бригады скорой помощи и врачебно-сестринские бригады из городских больниц. К последним можно обращаться в случае лёгкого недомогания, их легко можно будет узнать по спецодежде, рассказали Е1.RU в горздраве.
В более серьёзных случаях стоит обращаться к бригадам скорой помощи.
— Две бригады будут дежурить с 7:30 до 9:45 во время ритуала «Память» на Широкореченском мемориале, ещё две с 8:00 до 13:00 будут находиться вблизи эпицентра событий — у площади 1905 года: одна машина будет стоять за памятником Ленину, вторая — в переулке Банковском, — рассказали в горздраве.
Отдельная бригада будет сопровождать колонну «Бессмертного полка». К 9:00 машина подъедет к месту старта колонны на улице Толмачёва и проедет вместе с участниками акции весь путь до улицы Московской.
Во время праздничных мероприятий бригады СМП можно будет найти:— на мосту по проспекту Ленина (рядом со штабной машиной УВД) с 12:00 до 23:30; — у Водонапорной башни (проспект Ленина — улица Горького) с 19:00 до 23:30; — на Октябрьской площади с 17:00 до 23:30; — на площади 1905 года (за памятником Ленину) с 19:00 до 23:30.
Также для вызова медиков можно будет обратиться в диспетчерскую скорой помощи. 9 мая первоочередными для обслуживания станут вызовы с площади 1905 года, Исторического сквера, улицы Пушкина, ЦПКиО им. Маяковского, со стадиона «Динамо» (особенно — во время салюта), Октябрьской площади, площади Советской Армии, Харитоновского парка, с площади 1-й Пятилетки и прилегающих к ней улиц, из мест проведения всех праздничных легкоатлетических эстафет.
В этом году в параде Победы будут задействованы 2259 человек и 78 единиц техники, но впервые за три последних года не будет авиации. Всем, кто 9 мая пойдёт посмотреть на парад, мы рекомендуем взять зонтики: синоптики прогнозируют, что будет ветрено и дождливо, а воздух при этом прогреется до +15 °С.
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