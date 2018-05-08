Можно ли считать русских потомками финно-угров

Процесс этногенеза большинства народов носил запутанный и сложный характер. Не является исключением и этногенез русского народа. На огромных просторах современной европейской части России долгое время преобладали финно-угорские племена. Многие из них канули в Лету.

Ещё из учебников по истории мы помним такие из них, как меря, чудь, мещера, мурома. Занимая почти полностью Вологодскую, Костромскую, Ярославскую, Владимирскую, Ивановскую, Рязанскую, большую часть Тверской области , они не могли просто испариться, не оставив никакого следа в культурном и генетическом наследии населения этих территорий.

Основы формирования древнерусской народности

Финно-угорские народы продолжают численно превалировать наряду с тюркскими во многих районах Поволжья. В древности же ареал распространения их предков имел границы в современных областях с преимущественно русским населением. И контакты между балтскими, славянскими и финно-угорскими племенами прослеживаются ещё со времён готской империи Германариха, простиравшейся до нашествия гуннов на огромной территории от Причерноморья до Поволжья. Еще готский историк Иордан писал о племенах мери и морденс (мордвы), плативших дань вождю Германариху.

Активное распространение индоевропейцев-балтов на землях финских археологических культур (дьяковской, городецкой) привело к устойчивым балто-финским контактам в средней полосе современной России. Балты и финны воевали, взаимно ассимилировали друг друга, но в целом имели возможность мирного существования, так как и те, и другие были весьма малочисленны на просторах Русской равнины. Конкуренция за ресурсы не была обострённой.

Балты обогатили свой генофонд гаплогруппой N (типичной для финнов), а финские племена — гаплогруппой R1A, распространённой у индоевропейцев группы сатем (балтов, славян, индоиранских народов). Археологи просматривают даже более раннее появление земледелия у финских племён дьяковцев, чем у их индоевропейских соседей, продолжавших делать акцент на скотоводство.

Именно эти два этнических субстрата — балтский и финно-угорский — оказались основными в формировании древнерусской народности, тем более, если учесть, что племена кривичей, вятичей и радимичей были по данным археологии либо наполовину, либо целиком балтскими.

Фактически, полностью славянскую идентичность можно увить лишь у псковских и ильменских словен, материальная культура которых чётко прослеживается с южной Прибалтики и имеет аналоги в археологических памятниках севера Польши

Этногенез великороссов: мнения и гипотезы

На проблему этногенеза великороссов есть несколько взглядов. Первый из них выражен историком XIX века Полевым, утверждавшим, что финские племена не принимали никакого участия в образовании русского народа, являвшегося, по его мнению, полностью славянским как по генетике, так и по культуре.

Его современник поляк Духинский отстаивал противоположную точку зрения: русские — это синтез финно-угров и тюрков без какого-либо влияния славян, кроме языкового.

Золотой серединой можно назвать точку зрения Ломоносова , развитую впоследствии профессором Ярославского юридического лицея Ушинским. Оба учёных утверждали, что славяне и финно-угры имели взаимное влияние. Чудь, меря, мурома постепенно вошли в состав русских, привнеся с собой опыт поколений автохтонного финно-угорского населения европейской части России, тем самым обогатив зарождавшийся русский этнос.

Ломоносов показывает влияние славян на угров-венгров, выделяя значительный пласт славянской лексики в венгерском языке. Также и финны, чудские народы, как обобщённо называл финно-угров Михаил Васильевич, передали методы хозяйствования в экстремальных условиях Русского Севера славянским племенам Новгородской земли.

Ушинский полагал, что нет ничего зазорного в том, что русские являются не только славянами, но и в значительной степени финно-уграми по крови и наследию духовной культуры.

«Славяне — важнейшие из ее племен — принадлежат к Европе. Восток и юг ее наполнен еще и теперь остатками выходцев Средней Азии. Племя же финское, колыбелью которого называют Уральский хребет, составляет средину между азиатскими и европейскими племенами, — отмечал Ушинский. — Оно так давно живет в Европе, что никак не может быть причислено к народам-пришельцам, но, скорее, к самым коренным аборигенам ее севера. Оно занимало некогда, во времена доисторические, весь север Европы и весь север Азии, а может быть, проникало далеко и в среднюю Европу.

Это — какой-то цемент, на котором заложились все новые северные, европейские государства, что еще в большем смысле относится к России. Шведы, датчане, обитатели всего балтийского поморья, русские — все начинают свою историю каким-то молчаливым исчезновением финских племен. Кажется, они как будто сами составляют элемент доисторический и разгоняются вместе с мраком, покрывающим жизнь европейского человека».

Взгляд Ломоносова и Ушинского был поддержан Ключевским, Веске, Алексеевым и др. В своих работах они объясняли глубинные причины положительной комплиментарности славян и финно-угров, их гармоничным дополнением друг друга.

Творчество этнофутуристов

Этнографы и художники, музыканты и поэты, интересующиеся темой этногенеза русского народа, объединились в культурное движение этнофутуристов. Этнофутуризм как целостное направление в искусстве возник в Эстонии в 80-х годах прошлого века. Распространившись в России, в основном в регионах с финно-угорским населением ( Удмуртия Марий Эл ), этнофутуризм сделал акцент на возрождение этнических особенностей регионов с ассимилированным мерянским, муромским, мещерским и чудским населением.

Этнофутуристы пытаются связать миры финно-угорских предков русских с современными реалиями российского общества. Известный художник Андю Мерянь сделал многое для популяризации и актуализации русского фольклора, имеющего глубинные финно-угорские ментальные корни и культурные коды.