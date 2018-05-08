Вчера экономист, сегодня копирайтер. Кто такие сотрудники-гибриды и почему за ними будущее

Люди, успевшие поработать на самых разных должностях, легко менявшие сферы и прыгавшие по карьерной лестнице, у многих вызывают подозрение. И зря ― именно эти профессионалы лучшее, что есть на рынке. На рынке уже появился новый тип профессионалов. Это люди, которые, не имея большого опыта в какой-то сфере, тем не менее способны добиваться весомых успехов. Такой тип людей Гюнвач Донмез, генеральный директор Domino’s Pizza, называет «гибридами». Почему именно сотрудники-гибриды нужны компаниям XXI века, он рассказал Forbes Contributor.

― Вы встречаете их все чаще ― новый тип профессионалов, разрушающий привычные бизнес-принципы, ломающий стандартные карьерные модели, несмотря на недостаток опыта в какой-либо отрасли. Ими может быть кто угодно: люди с необычным опытом; сотрудники, работавшие в компании, а позже ставшие предпринимателями; человек, который жил и работал в нескольких странах мира; член мультилингвистичной или многокультурной семьи. К числу гибридов относятся и люди, работающие не по образованию: например, выпускник журфака, ставший рекрутером.

По мнению Донмеза, гибридами люди становятся как по собственному желанию, так и в силу жизненных обстоятельств. Какой бы ни была причина, гибриды становятся все более ценны в бизнес-среде. Причин для этого несколько.

Во-первых, в смещении традиционного понимания «карьеры». В современном мире односторонняя экспертиза недостаточна. Почти все бизнес-функции — менеджмент, маркетинг, финансы, HR, логистика или продажи — требуют знаний еще и в других, не всегда даже смежных сферах. Во-вторых, повсеместное использование интернета приводит к деформации даже наиболее консервативные отрасли: недвижимость, банковское дело, службы такси или личный транспорт. Это заставляет работников корпораций действовать как предпринимателей, а предпринимателей — учиться у корпораций эффективности.

Такая ситуация позволяет гибридам занимать более высокие и ответственные должности, они могут одним шагом переступить сразу несколько ступеней карьерной лестницы.

Как узнать гибрида?

У такого профессионала, как правило, весьма «извилистая» карьера и необычные комбинации профессиональных компетенций.

В чем их ценность?

1. Гибриды против стабильности. Множество людей не хотят менять профессию или сферу интересов, пытаясь ухватиться за пресловутую «стабильность», особенно в России , где бизнес и экономика последние два десятилетия развиваются довольно хаотично. Но погоня за стабильностью ― самый верный путь к саморазрушению, потому что мир меняется с невообразимой скоростью. В долгосрочной перспективе разносторонние знания всегда окупаются.

2. Гибриды не боятся ошибаться. Они пробуют, ошибаются, учатся и пробуют еще раз. Одной из сильных сторон России всегда было образование, особенно на университетском уровне. Однако российская система не учит людей рисковать и внедрять инновации. Чтобы быть гибридом, нужно принимать рискованные решения как в повседневной работе, так и в рамках карьеры в целом.

Представьте: хорошая программа MBA стоит $50 000. Это совсем недешево. Вместо того чтобы инвестировать эту сумму в MBA и изучать вещи, которые вы можете изучить при грамотном использовании интернета, попробуйте вложить по $5000 в 10 стартапов, изучив при этом 10 новых для себя отраслей. Возможно, у вас не будет респектабельного звания выпускника программы MBA, но вы освоите кое-что более ценное: 10 провалов выведут ваши бизнес-навыки на принципиально новый уровень. Потому что вместо того, чтобы получать «знания», следует осваивать умение «учиться и адаптироваться».

3. Гибриды умеют совмещать и расставлять приоритеты. При выборе работы всегда приходится балансировать между несколькими параметрами: удовлетворенностью работой, доходом и вашим стилем жизни. Нередко нужно чем-то жертвовать, чтобы дать возможность развиваться другой сфере. Гибридный подход заключается в том, чтобы сфокусироваться на двух параметрах, а для третьего попытаться найти креативное решение.

Теги: бизнес, управление персоналом, карьера