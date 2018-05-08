На ремонт дорог в Липецке добавят ещё 50 млн рублей

На майскую сессию горсовета администрация Липецка выйдет с предложением добавить на ремонт дорог ещё 50 млн рублей, сообщили в мэрии.

Как рассказал на совещании председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтине, по проекту «Безопасные и качественные дороги» работы ведутся на семи объектах. До конца недели подрядчики должны начать ремонт улиц Опытная, Полетаева и Баумана.

Вместе с дорожным полотном на центральных улицах подрядчики должны обновлять и фасады зданий, считает мэрии Липецка Сергей Иванов . В этом году, например, обновят фасады на улице Зегеля. Следующая на очереди — улица Советская. В рамках БКД планируется заменить около 40 остановочных павильонов.

Кроме того, по условиям контракта, в конце мая должна завершиться реконструкция стадиона «Металлург», который вмещает более 10 тысяч зрителей.