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На ремонт дорог в Липецке добавят ещё 50 млн рублей
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На ремонт дорог в Липецке добавят ещё 50 млн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На майскую сессию горсовета администрация Липецка выйдет с предложением добавить на ремонт дорог ещё 50 млн рублей, сообщили в мэрии.
Как рассказал на совещании председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтине, по проекту «Безопасные и качественные дороги» работы ведутся на семи объектах. До конца недели подрядчики должны начать ремонт улиц Опытная, Полетаева и Баумана.
Вместе с дорожным полотном на центральных улицах подрядчики должны обновлять и фасады зданий, считает мэрии Липецка Сергей Иванов. В этом году, например, обновят фасады на улице Зегеля. Следующая на очереди — улица Советская. В рамках БКД планируется заменить около 40 остановочных павильонов.
Кроме того, по условиям контракта, в конце мая должна завершиться реконструкция стадиона «Металлург», который вмещает более 10 тысяч зрителей.
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