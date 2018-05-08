«Лидер России» из Самары получит из резерва губернатора 277229 рублей за поездку в Сингапур

Правительство Самарской области окажет материальную помощь финалистке конкурса «Лидеры России» Анне Сироте . Соответствующее постановление опубликовали на сайте белого дома. «Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев. 300 победителей получают образовательные гранты на 1 миллион рублей. — Из резервного фонда губернатора Самарской области выделят 277229 рублей, — говорится в документе. — Это единовременная социальная выплата. Анне Сироте компенсируют затраты на заграничную поездку. Девушка представляла Самарскую область на форуме «Российско-Сингапурский бизнес-диалог». Мероприятие проходило с 16 по 19 апреля в Сингапуре