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«Лидер России» из Самары получит из резерва губернатора 277229 рублей за поездку в Сингапур
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«Лидер России» из Самары получит из резерва губернатора 277229 рублей за поездку в Сингапур 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правительство Самарской области окажет материальную помощь финалистке конкурса «Лидеры России» Анне Сироте. Соответствующее постановление опубликовали на сайте белого дома.
«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев. 300 победителей получают образовательные гранты на 1 миллион рублей.
— Из резервного фонда губернатора Самарской области выделят 277229 рублей, — говорится в документе. — Это единовременная социальная выплата. Анне Сироте компенсируют затраты на заграничную поездку.
Девушка представляла Самарскую область на форуме «Российско-Сингапурский бизнес-диалог». Мероприятие проходило с 16 по 19 апреля в Сингапуре.
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