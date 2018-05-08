Афиша на 9 мая: программа праздничных мероприятий в Екатеринбурге

В День Победы принято утром ходить на парад, а вечером — смотреть салют. DK.RU представляет программу праздника в Екатеринбурге . Большинство событий в официальной афише дня Победы — сугубо официальные, вроде зажжения чаши Вечного огня на Широкореченском мемориальном комплексе. Но среди массовых мероприятий можно выделить ряд наиболее интересных — на свой вкус. Публикуем полную официальную программу для Победы-2018.

08.30 Широкореченский военно-мемориальный комплекс

Торжественный ритуал «Память»

Площадь 1905 года

10:00 Военный парад войск Екатеринбургского гарнизона

Как обычно парадная колонна пройдет по проспекту Ленина вдоль набережной Рабочей молодежи к администрации Екатеринбурга. А вот авиации в этом году не будет — таково решение российского министерства обороны

11:00 Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк»

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Горожане традиционно, уже в шестой раз, пройдут с портретами своих родственников-участников войны. Ожидается, что в акции примут участие порядка 120 тыс. человек (в прошлом было около 50 тыс.). Учитывая массовость, организаторы предусмотрели разные точки сбора — в зависимости от времени прибытия участников. Так, с 9:00 до 10:00 горожане будут входить с перекрестка ул. Толмачева-Первомайская, с 10:00 до 11:00 — с перекрестка ул. Толмачева-Дзержинского. Шествие по проспекту Ленина начнется в промежутке между 10:45 и 11:00, колонны пройдут по главной улице города через площадь 1905 года к скверу перед Дворцом молодежи, где всех участников акции будет ждать культурно-массовая программа, каша с полевой кухни, походный чай и песни военных лет.

11:00 — 20:00 Акция «Вспомним всех поименно…»

12:00 — 14:00 Трансляция парада Победы на Красной Площади в Москве

14:00 — 19:00 Кинотеатр под открытым небом

10:00 Микрорайоны Химмаш, Уралмаш (площадь первой Пятилетки) Елизавет, район Рудный

Торжественные митинги, праздничные программы

10:30 Стела памяти погибшим широкореченцам (поселок Широкая речка, улица Удельная, 1)

Митинг памяти «Помнят их земляки»

11:00 Поселок Шабровский (у обелиска воинам, погибшим в Великую Отечественную войну), село Горный Щит (площадь у здания Центра культуры «Горный Щит»)

Торжественные митинги

Улица Пушкина

10:00 Выставка военной техники воинских частей Центрального военного округа

14:00 — 19:00 Концертная программа «Споемте, друзья» (арт-проект «Бомонд»)

Исторический сквер

11:00 — 21:00 Иммерсивный спектакль «Театр Великой войны»

Проект создается с одной целью: чтобы помнили, что война — это не только победа, цветы и парады, но и боль, страх и ужас утраты любимых людей, жуткая атмосфера войны, по сравнению с которой наши сегодняшние проблемы незначительны и малы. В рамках проекта каждые 30 минут горожане смогут увидеть фрагмент войны, который не оставит их равнодушными. Действует возрастное ограничение 12+.

12:00 — 18:00 Концертная программа «Мы внуки твои, Победа!»

19:00 — 22:30 Гала концерт «Слава великая — подвиг народный» (гости праздника: группа «Цветы»)

Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского

12:00 Встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам — мотоциклистам. Праздничная программа «День Победы»

14:00 Военно-историческая реконструкция «Солдатскими дорогами»

12:00 — 17:00 Площадь Советской армии, Харитоновский парк

Семейная программа «Я — победитель»

12:00 Парк семейного отдыха «Эльмашевский» (ул. Старых большевиков, 22)

«Великий май — победный май». Концертная программа, посвященная Дню Победы

12:30 Центр культуры «Орджоникидзевский» (бульвар Культуры, 3)

«Победа остается молодой» — концертная программа, посвященная празднованию Дня Великой Победы

14:00 — 16:00 Площадь перед Уральским государственным экономическим университетом

Акция «Вальс Победы»

16:00 Парк семейного отдыха «Таганский»

Праздничная программа «Салют Победы!»

Октябрьская площадь

Акватория городского пруда

22:30 Салют и праздничный фейерверк

Ранее DK.RU сообщал, что масштабные праздничные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обойдутся екатеринбургскому бюджету в 20 млн руб. В прошлом году сумма контракта составляла 19 млн руб.

Добавим также, что не все горожане стоически выдерживают подготовку мегаполиса к параду — репетиции прохождения военной техники с перекрытиями дорожного движения не раз вызывали гневные высказывания в соцсетях. Однако в горадминистрации DK.RU поясняли, что перекрытия улиц в вечернее время проводятся с благой целью — масштабные военизированные шоу проходят далеко не в каждом городе, поэтому раз в году «нужно потерпеть».

Фото: архив DK.RU