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Афиша на 9 мая: программа праздничных мероприятий в Екатеринбурге
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Афиша на 9 мая: программа праздничных мероприятий в Екатеринбурге 

Деловой Квартал 1 час назад
В День Победы принято утром ходить на парад, а вечером — смотреть салют. DK.RU представляет программу праздника в Екатеринбурге. Большинство событий в официальной афише дня Победы — сугубо официальные, вроде зажжения чаши Вечного огня на Широкореченском мемориальном комплексе. Но среди массовых мероприятий можно выделить ряд наиболее интересных — на свой вкус. Публикуем полную официальную программу для Победы-2018.
08.30  Широкореченский военно-мемориальный комплекс
Торжественный ритуал «Память»
Площадь 1905 года
10:00  Военный парад войск Екатеринбургского гарнизона
Как обычно парадная колонна пройдет по проспекту Ленина вдоль набережной Рабочей молодежи к администрации Екатеринбурга. А вот авиации в этом году не будет — таково решение российского министерства обороны.
11:00  Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк»
Источник фото
Горожане традиционно, уже в шестой раз, пройдут с портретами своих родственников-участников войны. Ожидается, что в акции примут участие порядка 120 тыс. человек (в прошлом было около 50 тыс.). Учитывая массовость, организаторы предусмотрели разные точки сбора — в зависимости от времени прибытия участников. Так, с 9:00 до 10:00 горожане будут входить с перекрестка ул. Толмачева-Первомайская, с 10:00 до 11:00 — с перекрестка ул. Толмачева-Дзержинского. Шествие по проспекту Ленина начнется в промежутке между 10:45 и 11:00, колонны пройдут по главной улице города через площадь 1905 года к скверу перед Дворцом молодежи, где всех участников акции будет ждать культурно-массовая программа, каша с полевой кухни, походный чай и песни военных лет.
11:00 — 20:00  Акция «Вспомним всех поименно…»
12:00 — 14:00  Трансляция парада Победы на Красной Площади в Москве
14:00 — 19:00  Кинотеатр под открытым небом
10:00  Микрорайоны Химмаш, Уралмаш (площадь первой Пятилетки) Елизавет, район Рудный
Торжественные митинги, праздничные программы
10:30  Стела памяти погибшим широкореченцам (поселок Широкая речка, улица Удельная, 1)
Митинг памяти «Помнят их земляки»
11:00  Поселок Шабровский (у обелиска воинам, погибшим в Великую Отечественную войну), село Горный Щит (площадь у здания Центра культуры «Горный Щит»)
Торжественные митинги
Улица Пушкина
10:00  Выставка военной техники воинских частей Центрального военного округа
14:00 — 19:00  Концертная программа «Споемте, друзья» (арт-проект «Бомонд»)
Исторический сквер
11:00 — 21:00  Иммерсивный спектакль «Театр Великой войны»
Фото: Татьяна Фирстова
Проект создается с одной целью: чтобы помнили, что война — это не только победа, цветы и парады, но и боль, страх и ужас утраты любимых людей, жуткая атмосфера войны, по сравнению с которой наши сегодняшние проблемы незначительны и малы. В рамках проекта каждые 30 минут горожане смогут увидеть фрагмент войны, который не оставит их равнодушными. Действует возрастное ограничение 12+.
12:00 — 18:00  Концертная программа «Мы внуки твои, Победа!»
19:00 — 22:30  Гала концерт «Слава великая — подвиг народный» (гости праздника: группа «Цветы»)
Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского
12:00  Встреча ветеранов у памятника воинам-разведчикам — мотоциклистам. Праздничная программа «День Победы»
14:00  Военно-историческая реконструкция «Солдатскими дорогами»
12:00 — 17:00  Площадь Советской армии, Харитоновский парк
Семейная программа «Я — победитель»
12:00  Парк семейного отдыха «Эльмашевский» (ул. Старых большевиков, 22)
«Великий май — победный май». Концертная программа, посвященная Дню Победы
12:30  Центр культуры «Орджоникидзевский» (бульвар Культуры, 3)
«Победа остается молодой» — концертная программа, посвященная празднованию Дня Великой Победы
14:00 — 16:00  Площадь перед Уральским государственным экономическим университетом
Акция «Вальс Победы»
16:00  Парк семейного отдыха «Таганский»
Праздничная программа «Салют Победы!»
Октябрьская площадь
14:00 — 22:30  Концертная программа «Победная весна» (гости праздника: Елена Ваенга, группа «Любэ»)
Акватория городского пруда
22:30  Салют и праздничный фейерверк
Ранее DK.RU сообщал, что масштабные праздничные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обойдутся екатеринбургскому бюджету в 20 млн руб. В прошлом году сумма контракта составляла 19 млн руб.
Добавим также, что не все горожане стоически выдерживают подготовку мегаполиса к параду — репетиции прохождения военной техники с перекрытиями дорожного движения не раз вызывали гневные высказывания в соцсетях. Однако в горадминистрации DK.RU поясняли, что перекрытия улиц в вечернее время проводятся с благой целью — масштабные военизированные шоу проходят далеко не в каждом городе, поэтому раз в году «нужно потерпеть».
Фото: архив DK.RU
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