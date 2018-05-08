Довели арендаторов: после массовых проверок по всей России закрыты треть торговых центров 

«Все, что сейчас происходит, напоминает образцово-показательную порку». Тотальные проверки торгцентров после трагедии в Кемерово привели к их временному закрытию и убыткам предпринимателей. 8 мая в Хабаровске прошел пикет предпринимателей, работающих в торговых центрах «ЭВР», «Большая медведица», «На Пушкина» и ряда других, пишет издание «Амур-пресс». Поводом для акции стало массовое закрытие торгцентров в городе после проверок МЧС: пикетчики потребовали не кошмарить бизнес, а дать возможность оперативно устранить замечания.
На 7 мая суды Хабаровского края вынесли 18 определений о приостановлении деятельности ТРЦ и спортивных объектов. Из-за этого несколько тысяч арендаторов были вынуждены отправить персонал в бессрочные отпуска.
На пикете предприниматели пожаловались, что судебные приставы не предупредили их о предстоящем закрытии, и они не подготовились к этому. По их мнению, все вопросы можно было решить без закрытия объектов.
Бизнес готов оперативно устранять замечания, но нужно делать все по-человечески, учитывая интересы и предпринимателей, и наших покупателей, а не разводить компанейщину, прикрываясь актуальными лозунгами. Мы тоже не хотим, чтобы горели люди, но ведь и мы тоже люди. Такой подход уничтожает наш бизнес, — цитирует издание одного из предпринимателей, вышедших на пикет.
После временного закрытия ТРЦ не были предоставлены графики повторных проверок, и арендаторы терпят убытки из-за простоя, сказал «Коммерсанту» один из инициаторов акции Андрей Черкасов.
«Все, что сейчас происходит, напоминает образцово-показательную порку», — сказал депутат законодательной думы Хабаровского края Владимир Карпов, владелец торгового центра ЭВР. По его словам, последний раз ТЦ проверяли в 2012 г., после чего ни с какими проверками не приходили, а теперь проверяющие просто закрыли объект, хотя он был готов устранить все нарушения в рабочем режиме. Накануне суд постановил снять обеспечительные меры с торгцентра после повторной проверки.
Аналогичные жалобы поступают и от предпринимателей Ульяновской области. По примерным расчетам консультантов рынка коммерческой недвижимости, сейчас по всей стране временно закрыты порядка 30% торговых центров. Почти половина из них — это небольшие объекты, построенные или реконструированные в 1990-х. Совокупные потери закрытых объектов могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц.