Довели арендаторов: после массовых проверок по всей России закрыты треть торговых центров

«Все, что сейчас происходит, напоминает образцово-показательную порку». Тотальные проверки торгцентров после трагедии в Кемерово привели к их временному закрытию и убыткам предпринимателей. 8 мая в Хабаровске прошел пикет предпринимателей, работающих в торговых центрах «ЭВР», «Большая медведица», «На Пушкина» и ряда других, пишет издание «Амур-пресс» . Поводом для акции стало массовое закрытие торгцентров в городе после проверок МЧС : пикетчики потребовали не кошмарить бизнес, а дать возможность оперативно устранить замечания.

На 7 мая суды Хабаровского края вынесли 18 определений о приостановлении деятельности ТРЦ и спортивных объектов. Из-за этого несколько тысяч арендаторов были вынуждены отправить персонал в бессрочные отпуска.

На пикете предприниматели пожаловались, что судебные приставы не предупредили их о предстоящем закрытии, и они не подготовились к этому. По их мнению, все вопросы можно было решить без закрытия объектов.

Бизнес готов оперативно устранять замечания, но нужно делать все по-человечески, учитывая интересы и предпринимателей, и наших покупателей, а не разводить компанейщину, прикрываясь актуальными лозунгами. Мы тоже не хотим, чтобы горели люди, но ведь и мы тоже люди. Такой подход уничтожает наш бизнес, — цитирует издание одного из предпринимателей, вышедших на пикет.

После временного закрытия ТРЦ не были предоставлены графики повторных проверок, и арендаторы терпят убытки из-за простоя, сказал «Коммерсанту» один из инициаторов акции Андрей Черкасов

«Все, что сейчас происходит, напоминает образцово-показательную порку», — сказал депутат законодательной думы Хабаровского края Владимир Карпов , владелец торгового центра ЭВР. По его словам, последний раз ТЦ проверяли в 2012 г., после чего ни с какими проверками не приходили, а теперь проверяющие просто закрыли объект, хотя он был готов устранить все нарушения в рабочем режиме. Накануне суд постановил снять обеспечительные меры с торгцентра после повторной проверки.