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Шум электролобзика стал причиной драки с последствиями на улице Индустриальной
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Шум электролобзика стал причиной драки с последствиями на улице Индустриальной 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме осудили 39-летнего мужчину, который избил своего соседа за то, что тот работал электролобзиком в подъезде, сообщает областная прокуратура.
В январе прошлого года он поссорился со своим соседом снизу из-за того, что тот начал пилить электролобзиком доску в подъезде. Мужчине не понравился шум, и он спустился, чтобы выяснить отношения. Конфликт перерос в драку, костромич пинал противника ногами и бил доской.
В итоге потерпевший получил травму запястья, закрытый перелом, отеки век левого глаза, ссадины.
Суд приговорил буйного соседа к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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