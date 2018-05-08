Шум электролобзика стал причиной драки с последствиями на улице Индустриальной

Костроме осудили 39-летнего мужчину, который избил своего соседа за то, что тот работал электролобзиком в подъезде, сообщает областная прокуратура

В январе прошлого года он поссорился со своим соседом снизу из-за того, что тот начал пилить электролобзиком доску в подъезде. Мужчине не понравился шум, и он спустился, чтобы выяснить отношения. Конфликт перерос в драку, костромич пинал противника ногами и бил доской.

В итоге потерпевший получил травму запястья, закрытый перелом, отеки век левого глаза, ссадины.

Суд приговорил буйного соседа к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.