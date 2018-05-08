Улицы праздничного города-героя Волгограда украсят полицейские девушки-регулировщицы

9 мая 2018 года на улицы Волгограда по традиции выйдет взвод девушек-регулировщиц — сотрудниц полиции, одетых в форму военных лет.

Созданный в 2010 году отряд, на протяжении восьми лет является своеобразной «визитной карточкой» во время празднования в городе-герое исторических дат, памятных событий, встреч первых лиц государства и иностранных гостей.

Завтра, в праздничный день, несколько десятков девушек-регулировщиц можно будет встретить на Мамаевом кургане, во время Парада Победы на площади Павших борцов, на центральных улицах города-героя.

Сотрудницы полиции создадут в праздничном городе особый историко-патриотический колорит, подарят ветеранам, волгоградцам и гостям Волгограда хорошее настроение и незабываемые воспоминания о великом Дне Победы.

Девушки-регулировщицы, участвующие в праздничных мероприятиях, берут пример со знаменитой регулировщицы Великой Победы — своей легендарной землячки Марии Филипповны Лиманской. Это ее в мае 1945 года, на посту у Бранденбургских ворот запечатлел фотограф, и позже весь мир стал называть Бранденбургской Мадонной.