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В Новосибирской области запущена программа социального туризма для пожилых
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В Новосибирской области запущена программа социального туризма для пожилых 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/ Новосибирский областной геронтологический центр решил активизировать работу с пожилыми жителями региона по программе социального туризма, которая включает поездки и экскурсии по интересным и значимым местам области. Об этом во вторник рассказала ТАСС заведующая организационно-методическим отделом этого центра Наталья Страхова.
"У нас уже состоялась в этом году поездка в мужской монастырь в селе Козиха, в музей Солнца, в Центральный сибирский ботанический сад Академгородка — и мы видим, что это интересно. Тем более, что подбирать экскурсии мы стараемся из пожеланий самих людей, мы их спрашиваем, куда бы они хотели поехать, " — сказала собеседница агентства.
Как уточнили в геронтологическом центре, в среднем в каждой акции принимает участие 15-20 человек, записаться на поездку может любой желающий в самом учреждении или по телефону. В ближайших планах специалистов — расширить программу экскурсий, так как желающих принять участие в таких акциях становится все больше.
"У нас очень много желающих, мы даже составляем список, в который записываются те, кто хочет с нами поехать. Так люди включаются в активную жизнь, видят, что они могут не только заботиться о своем здоровье, например, но и узнают, что можно заняться творчеством или съездить на экскурсии", — отметила специалист геронтологического центра.
Ранее сообщалось, что министерство труда и социального развития Новосибирской области в 2018 году также собирается запустить первый в регионе «ДЕДский сад» — учреждение на базе Новосибирского дома ветеранов, где пожилые люди смогут проводить день под присмотром специалистов. Сад будет работать с 8 утра до 17 вечера в будние дни, там будут организованы оздоровительные и реабилитационные программы, культурные мероприятия. Проект реализуется в рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.
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