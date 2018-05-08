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Молодые ели посадили на монументе в Новосибирской области к 9 мая
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Молодые ели посадили на монументе в Новосибирской области к 9 мая 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Накануне 73-й годовщины активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Новосибирской области провели акцию в село Кокошино, что в 180 км от Новосибирска, по озеленению мемориального комплекса.
Этот населённый пункт находится рядом полустанком на Транссибирской железнодорожной магистрали, где во время Великой Отечественной войны с санитарных поездов, которые шли в Сибирь и на Дальний Восток, снимали умерших от тяжёлых ран бойцов.
«Именно здесь местные поисковики обнаружили захоронение неопознанных 14 советских солдат. Активисты ОНФ взяли под свой контроль это захоронение и памятник, что стоит в центре села. У нас есть региональный проект «Между фронтом и Сибирью», — рассказал представитель ОНФ в Новосибирской области Максим Затолокин.
Накануне Дня Победы в центре села у мемориального комплекса высадили более десятка саженцев елей и ракит. Не помешала даже холодная погода — в этот день шёл дождь со снегом.
Во время этой акции учли и перспективу по благоустройству территории. Дело в том, что администрация сельсовета подала заявку на получение гранта для реконструкции мемориала. Здесь планируют выровнять территорию, отсыпать низкие места, забетонировать дорожки и посадить саженцы.
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