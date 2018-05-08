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Памятник строителям послевоенной мирной жизни открыли в Красноярске
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Памятник строителям послевоенной мирной жизни открыли в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мемориальный комплекс на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» пополнился еще одним монументом. Памятник строителям послевоенной мирной жизни стал последним этапом благоустройства мемориала. Об этом сообщило ИА «НГС Новости. Красноярск» со ссылкой на пресс‐службу Ленинского района.
Намеренно изваянной скульптура не является. Монумент восстановили и отреставрировали после того, как он долгое время хранился на заброшенном Химкобинате.
Коммунальщики украинского Изюма выставили на торги снесенный бронзовый памятник Ленину. Стартовая цена на Ильича — 522,5 тысячи гривен (чуть больше 1,3 миллиона рублей).
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