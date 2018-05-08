Памятник строителям послевоенной мирной жизни открыли в Красноярске

Мемориальный комплекс на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» пополнился еще одним монументом. Памятник строителям послевоенной мирной жизни стал последним этапом благоустройства мемориала. Об этом сообщило ИА «НГС Новости. Красноярск» со ссылкой на пресс‐службу Ленинского района.

Намеренно изваянной скульптура не является. Монумент восстановили и отреставрировали после того, как он долгое время хранился на заброшенном Химкобинате.

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