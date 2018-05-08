Зауральцам предлагают заключить договоры с регоператором

Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Курганской области — компании «РИФЕЙ» — предстоит заключить около 900 тысяч прямых договоров на обслуживание. Сегодня проекты договоров направлены всем жителям Зауралья, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в феврале 2018 года в Курганской области объявили конкурс на выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В марте зауральский департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды подвел итоги. Победителем признали компанию «РИФЕЙ».

В начале апреля было подписано соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО. «РИФЕЮ» присвоен статус регоператора на всей территории области сроком на 10 лет. В соответствии с подписанным соглашением на компанию возложена организация деятельности по обращению с ТКО, в том числе их сбор, транспортировка, обработка и захоронение.

Пресс-служба «РИФЕЯ» уточняет, что для жителей частного сектора, а также жителей многоквартирных домов, договор на оказание услуги по обращению с ТКО является публичным. Любой желающий может обратиться в офисы АО ЭК «Восток», которое представляет интересы компании при заключении договора, и оформить договор в письменном виде.

Фото: kartasvalok.ru