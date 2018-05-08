Экс-гендиректор БЕЛТА Яков Алексейчик издал книгу про автора монумента Победы в Минске

Минск , 8 мая / Синьхуа / — В канун 73-й годовщины Победы в Минске была опубликована книга «Имя на площади Победы» экс-гендиректора агентства БЕЛТА Якова Алексейчика.

Издание посвящено народному архитектору СССР Георгию Заборскому — автору монумента Победы, установленного на площади Победы в Минске в 1954 году.

Я. Алексейчик считает, что Г. Заборский был уникальной личностью. 24 июня 1941 года он ушел на фронт добровольцем, хотя имел бронь от призыва. Был тяжело ранен в боях за Смоленск. После войны, будучи руководителем архитектурной мастерской, он принял самое деятельное участие в восстановлении белорусской столицы. Монумент Победы, без которого теперь невозможно представить Минск, был задуман Г. Заборским еще в 1942 году в военном госпитале, где он находился на лечении после ранения. По окончании войны Г. Заборский продолжил работу над проектом вместе со своим другом Владимиром Королем, с которым они учились в Ленинградской академии художеств, где получили диплом художника-архитектора. Их вариант победного обелиска и был признан лучшим на специальном конкурсе.

По проектам Г. Заборского в Минске построено и много других интересных объектов. Г. Заборского можно с полным основанием назвать и отцом белорусского сельского зодчества. Это он наполнял содержанием и архитектурными формами то, что теперь всем известно как агрогородок. Ему была присуждена Государственная премия СССР.

Книга написана на основании материалов, хранящихся в минских, московских, санкт-петербургских архивах, а также воспоминаний коллег и учеников Г. Заборского. В ней автор постарался отразить условия и время, в которых довелось жить и творить народному архитектору СССР. Такого звания в республике были удостоены только два зодчих: он и В. Король, с которым и создавался монумент Победы. —0—