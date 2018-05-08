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Пугающая красота скрытой деревни-призрака
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Пугающая красота скрытой деревни-призрака 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Некоторые из вас могли видеть фотографии, сделанные в этом месте. Деревушка Хутуван располагается на острове Шэньшань в Китае и давно заброшена. Улицы и дома настолько поросли травой, что кажется, будто постепенно разрушающиеся здания покрывают плотные зеленые ковры из пышного плюща. Каждый турист, который попадает в эту деревушку, отмечает лишь одно — здесь кажется, будто время остановилось. А ведь когда-то это место процветало: Хутуван был большим рыболовным центром. В порту каждый день сновало огромное количество рыбаков, а на узких улочках были слышны голоса. Тем не менее к сегодняшнему дню деревня пришла в упадок. Все дело в конкуренции с городом-миллионером Шанхаем. В 90-х годах население Хутувана составляло около двух тысяч человек. Однако постепенно люди старались перебраться с острова на материк, глядя на то, как быстро развивается Шанхай. Что же касается жителей, которые остались в деревне, то это были в основном постепенно умирающие старики. Стоит отметить, что деревня не полностью опустела — все же тут осталось 12 жителей. Так или иначе, Хутуван сейчас посещают в основном туристы, приехавшие с целью полюбоваться зачаровывающей пустотой деревни и сделать фотографии на память. Местные жители знают, что не стоит ждать новых поселенцев, а через несколько десятков лет природа победит окончательно и разрушит стены всех зданий в деревне. ​
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