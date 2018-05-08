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Мэр Уфы поручил восстановить трамвай до железнодорожного вокзала
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Мэр Уфы поручил восстановить трамвай до железнодорожного вокзала 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил подчинённым озаботиться проблемой трамвайного движения до железнодорожного вокзала.
— Попрошу подготовить очередное обращение в Гостранс. Многие жалуются на невозможность доехать до железнодорожного вокзала на трамвае. Объект, который смыло после дождя и оползня, к сожалению, находится не на балансе муниципалитета и мы не имеем возможностей — технических, экономических и юридических его отремонтировать. Надо вплотную им заняться. Полгода прошло, как трамвай уже не ходит на вокзал. И главе района побегать по кабинетам. Тему надо пробить, — заявил градоначальник.
Трамваи до железнодорожного вокзала не ходят с сентября прошлого года, когда в городе случился крупный ливень. Грунт под путями размыло. Ради безопасности людей трамвайное движение решено было приостановить. После косметического ремонта электропоезда до ж/д вокзала так и не запустили.
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