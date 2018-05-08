Мэр Уфы поручил восстановить трамвай до железнодорожного вокзала

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил подчинённым озаботиться проблемой трамвайного движения до железнодорожного вокзала.

— Попрошу подготовить очередное обращение в Гостранс. Многие жалуются на невозможность доехать до железнодорожного вокзала на трамвае. Объект, который смыло после дождя и оползня, к сожалению, находится не на балансе муниципалитета и мы не имеем возможностей — технических, экономических и юридических его отремонтировать. Надо вплотную им заняться. Полгода прошло, как трамвай уже не ходит на вокзал. И главе района побегать по кабинетам. Тему надо пробить, — заявил градоначальник.

Трамваи до железнодорожного вокзала не ходят с сентября прошлого года, когда в городе случился крупный ливень. Грунт под путями размыло. Ради безопасности людей трамвайное движение решено было приостановить. После косметического ремонта электропоезда до ж/д вокзала так и не запустили.