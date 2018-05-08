Ещё
Спрогнозированы последствия ядерных ударов России по США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК

Спрогнозированы последствия ядерных ударов России по США 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» спрогнозировал колоссальные потери в случае ядерного конфликта между Россией и США.
По мнению Кроенига, после первой атаки Москва уничтожит 131 американский город, что приведет к 70 млн жертв, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Он отметил, что такие цифры получаются с учетом противодействия России попыткам США нанести ответный удар.
Второй удар России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели 28 млн человек и разрушению 12 городов.
Чтобы избежать подобных потерь, США должны сохранить ядерный арсенал; в противном случае потери США возрастут до 82 млн погибших при первой массивной ядерной атаке России, так как Москве не придется отбиваться от американских МБР.
Напомним, в январе президент России Владимир Путин призвал США задуматься о продлении договора СНВ. Американский посол в Москве Джон Хантсман заявлял, что Россия и США «позитивно» работают над Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. По нему каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 тыс. 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Договор о СНВ обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия договора истекает в 2021 году.
В апреле Россия поставила США условие продления договора об СНБ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Германии оценили возможность войны с Россией США решили законодательно увязать поставки оружия Турции с покупкой С-400 Мешавший Трампу генпрокурор Нью-Йорка со скандалом ушел в отставку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом360
Главным событием для рубля станет 12 мая11
Медведева отказались поддержать1330
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли61
ЕС готовит новые антироссийские санкции261
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение