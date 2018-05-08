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Харалампий Попов назначен зампрокурора Удмуртии
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Харалампий Попов назначен зампрокурора Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Харалампий Попов назначен зампрокурора Удмуртии. Соответствующий приказ 18 апреля подписал Генпрокурор России Юрий Чайка, сообщает пресс-служба надзорного органа республики.
«Старший советник юстиции Попов Харалампий Стефанович назначен на должность заместителя прокурора Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.
Попов Харалампий Стефанович., 1971 года рождения, уроженец села Хадик, Цалкского района Грузинской ССР.
В период с 1990 года по 1994 год обучался на юридическом факультете Удмуртского государственного университета.
Принят на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя прокуратуры Сарапула в декабре 1993 года. До назначения работал старшим следователем прокуратуры Сарапула, следователем по особо важным делам прокуратуры республики, помощником, старшим помощником, заместителем прокурора, прокурором Сарапула Удмуртской Республики.
Женат, имеет двоих детей.
Напомним, что 18 апреля на внеочередной сессии парламента Удмуртии депутаты согласовали кандидатуру Артёма Николаева на должность прокурора республики.
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