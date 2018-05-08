Харалампий Попов назначен зампрокурора Удмуртии

«Старший советник юстиции Попов Харалампий Стефанович назначен на должность заместителя прокурора Удмуртской Республики», — говорится в сообщении.

Попов Харалампий Стефанович., 1971 года рождения, уроженец села Хадик, Цалкского района Грузинской ССР.

В период с 1990 года по 1994 год обучался на юридическом факультете Удмуртского государственного университета.

Принят на службу в органы прокуратуры Удмуртской Республики на должность следователя прокуратуры Сарапула в декабре 1993 года. До назначения работал старшим следователем прокуратуры Сарапула, следователем по особо важным делам прокуратуры республики, помощником, старшим помощником, заместителем прокурора, прокурором Сарапула Удмуртской Республики.

Женат, имеет двоих детей.