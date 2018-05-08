Красноярский торговый центр выплатит 80 тысяч рублей пенсионеру за перелом руки

68‐летний житель Красноярска отсудил у местного торгового центра 80 тысяч рублей компенсации за сломанную руку. Владельцы комплекса пытались обжаловать приговор и доказать, что пожилой мужчина получил травму только из‐за своей невнимательности и неосторожности, однако суд отменять приговор не стал. Об этом сообщил портал «Городские новости. Красноярск».

Год назад мужчина споткнулся на входе в торговый центр «Атмосфера дома» и упал. После жалоб на сильную боль его отвезли в больницу, где выяснилось, что травма очень серьезная. Пенсионеру диагностировали «закрытый вколоченный перелом хирургической шейки левой плечевой кости с ротационным подвывихом головки плечевой кости». Это и стало поводом для судебного разбирательства: эксперты квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью.

Мужчине удалось выиграть дело, и теперь «Атмосфера дома» должна выплатить ему больше 100 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда (80 тысяч), судебные расходы и оплату экспертиз (чуть более 20 тысяч).

Мужчина вставил себе новые импланты зубов за миллион рублей, однако получил вместо голливудской улыбки огромные щели между ними. Сейчас недовольный клиент требует у стоматологии вернуть ему деньги и грозит судом.