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В Ростове снесут шлагбаум, который незаконно установила полиция
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93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

В Ростове снесут шлагбаум, который незаконно установила полиция 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
Полицейские перекрыли дорогу по улице Нариманова от переулка Марксистский до Канонерского. Общую для всех дорогу сотрудники использовали для «нужд отдела полиции».
— Выявлено, что районный отдел полиции ограничил движение автомобилей железобетонными блоками и шлагбаумом. Полицейские используют участок дороги для парковки служебного транспорта и хранения изъятых автомобилей, — сообщила региональная прокуратура.
Отмечено, что сотрудники не устранили нарушения сами. Теперь демонтаж проведут по решению суда.
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