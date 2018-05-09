В Ростове снесут шлагбаум, который незаконно установила полиция

Полицейские перекрыли дорогу по улице Нариманова от переулка Марксистский до Канонерского. Общую для всех дорогу сотрудники использовали для «нужд отдела полиции».

— Выявлено, что районный отдел полиции ограничил движение автомобилей железобетонными блоками и шлагбаумом. Полицейские используют участок дороги для парковки служебного транспорта и хранения изъятых автомобилей, — сообщила региональная прокуратура

Отмечено, что сотрудники не устранили нарушения сами. Теперь демонтаж проведут по решению суда.