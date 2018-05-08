Центральные дороги Ростова 9 мая перекроют на целый день

Полностью перекроют движение по улице Большая Садовая на участке от Братского до ворошиловского. Традиционно та зона становится пешеходной. Также в течении всего дня нельзя будет проехать и по Театральной площади, водителей просят планировать маршрут, учитывая неизбежные заторы.

Празднование 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне планируется масштабным.

Традиционный парад откроют девочки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса, следом — войска ростовского гарнизона. Более 70-ти единиц военной техники проедут маршем, среди заявленных бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Тор-М», бронетранспортеры БТР-82АМ.