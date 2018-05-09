«Я видела его руки в огне»: история летчика, портретом которого украсили дом в Самаре

«Дети живы?» — таковыми были последние слова летчика Александра Мамкина, который в годы Великой Отечественной войны вывез с оккупированной территории 90 детей. Мужчина вытерпел пытку огнем, но посадил подбитый немцами самолет. Спустя несколько дней он умер. Теперь портрет героя красуется на фасаде дома на Московском шоссе, 124 в Самаре . О последнем полете своего спасителя рассказала Галина Тищенко — одна из «детей Мамкина».

Александр Мамкин родился в крестьянской семье в Воронежской области , трудился в колхозе. Но позже решил стать летчиком. Окончил с отличием школу и начал трудиться в гражданском воздушном флоте.

Александр Мамкин

В годы войны Александр служил в действующей армии в рядах 105-го гвардейского отдельного авиаполка. Он совершил не менее 70 ночных вылетов в тыл врага, в расположение партизанских отрядов, на самолёте Р-5. В 1944 году летчика стал участником операции по эвакуации детей из оккупированной территории под Полоцком Беларуси . Называлась она «Звездочка».

— Мою маму расстреляли, а папа был на фронте. Поэтому определили нас Полоцкий детский дом. Немецкий госпиталь был рядом. И нам говорили, что они хотели брать у детей кровь, чтоб помочь своим раненым солдатам. Но сначала все болели тифом. Потом уже мы были истощены. Это и спасло. А на помощь нам пришли партизаны. Мне тогда было 11, сестре — 9, брату — 4. Ночью нас всех — около 170 детей — собрали. Партизаны объяснили, как тихонько идти. Они были готовы нас отбивать. Мы пошли в лес, где нас ждал обоз. Доехали до зоны. Оттуда нас вместе с ранеными партизанами отправляли на «большую землю» на самолетах. По разным данным перевезли 130–150 детей. Некоторых старших не успели, — вспоминает Галина Тищенко.

Галина призналась, что постоянно вспоминает ту ночь

По словам женщины, свой спасительный полет она не забудет никогда. Была весна. В качестве аэродрома использовали озеро Вечелье. Но весенний лед становился непрочным. Эвакуацию пришлось ускорить. На 10-е апреля в тылу врага оставалось 130 ребят. Александр Мамкин в ночь на 11 апреля 1944 года совершил восемь успешных рейсов в перегруженном детьми самолёте.

В девятый раз летчику удалось вместить в Р-5 10 малышей, в том числе Галину, а также воспитательницу Валентину Латко и двух взрослых раненых партизан. Но на подлете к линии фронта, самолет сначала подбила зенитная артиллерия, а затем атаковал немецкий ночной истребитель. Линию фронта Александр Мамкин пересек уже на горящем Р-5. По инструкции он должен был набрать высоту и выпрыгнуть с парашютом, но, имея живых людей на борту, не сделал этого.

— Когда мы летели, вдруг услышали какой-то стук, как будто камешки бросают во что-то металлическое. Потом увидели пламя. Оно разрасталось, и первым огонь встретил на себе летчик. Мне страшно вспоминать, как я видела его руки в огне, они горели. От жара лопался меховой комбинезон на нем. Искры долетали и до нас. Начинала загораться и тлеть одежда. Летчик изо всех сил старался перелететь линию фронта. Жестко посадил самолет. Мы все быстро выпрыгнули. Вытащили раненых партизан из хвостовых люков, положили, оттащили подальше от огня. Потом самолет взорвался, — рассказала Галина.

Александр Мамкин выбрался из кабины сам, но передвигаться сам уже не мог — сильно обгорели ноги. Прежде чем потерять сознание, он задал единственный вопрос: «Дети живы?». Подоспевшие солдаты немедленно переправили летчика в госпиталь, но ожоги были слишком обширны и сильны. Через шесть дней, 17 апреля 1944 года, он скончался. Ему было 28 лет.

Летчику до сих пор не присвоили звание героя

Все пассажиры самолета спаслись. Всего в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года Александр Мамкин спас 90 ребят. У него не осталось родных детей. Но спасеннные им малыши называют себя «Дети Мамкина».

— Я ему очень благодарна. Постоянно его воспоминаю, встречалась с его однополчанами, сестрой. Все мы просили присвоить Александру звание Героя СССР. В Белоруси, где я сейчас живу, чтят его память, — сообщила женщина.

Церемония открытия граффити с изображением Александра Мамкина на фасаде дома в Самаре состоялась 9 Мая — в День Победы. Рисунок нанесли самарские художники совместно с фондом капитального ремонта на средства частного инвестора.

На мероприятие пришло много детей

Они прочли стихи

Почтили память летчика

Выпустили в небо шары

Участники мероприятия выпустили в небо голубые шары, символизирующие небо, в память обо всех погибших летчиках.

А потом можно было подкрепиться

И взять презент на память