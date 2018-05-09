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В День Победы самарцам рассказали о «Детях Мамкина»
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В День Победы самарцам рассказали о «Детях Мамкина» 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Фото: Самарская газета
Изображение Героя Великой Отечественной войны нанесено на дом на пересечении Московского шоссе и улицы XXII Партсъезда. Его сделали самарские художники совместно с Фондом капитального ремонта на средства частного инвестора.
По словам жителей, накануне Дня Победы они немного узнали о легендарном летчике. Подробнее о герое рассказала Галина Тищенко. Она одна из тех детей, которых спас лейтенант в 1944 году в ходе операции «Звездочка».
Женщина специально прилетела в Самару из Беларуси, чтобы почтить память летчика и посетить еще ряд праздничных мероприятий. Галине Петровне в 1944 году было 11 лет.
"В начале 1944 года в оккупированном Полоцке немцы рядом с детским домом № 1 организовали нацистский госпиталь. Такое соседство несло для нас смертельную угрозу — гитлеровское командование решило использовать детей в качестве доноров крови для раненых фашистов. Партизаны скрытно вывели из города более 150 воспитанников и около 40 работников детского дома вглубь подконтрольной им территории, — рассказала она. — А лейтенант Мамкин в ночь с 10 на 11 апреля совершил восемь успешных рейсов. В девятый раз в самолет удалось вместить 10 детей, их воспитательницу Валентину Латко и двух взрослых раненых партизан. Однако на обратном пути на подлете к линии фронта он сначала был подбит огнем зенитной артиллерии, но огонь погас, а потом атакован немецким ночным истребителем и был снова подбит. Линию фронта летчик пересек уже на горящем самолете".
Как рассказала Галина Тищенко, по инструкции летчик должен был набрать высоту и выпрыгнуть с парашютом, но, имея живых людей на борту, не сделал этого.
"От загоревшегося мотора пламя добралось до кабины пилота. Горела одежда, горел шлемофон, плавились летные очки. Ноги Александра обуглились до костей, но он продолжал полет, пока не нашел подходящую площадку на берегу озера недалеко от расположения советских частей. К тому времени прогорела даже перегородка, отделяющая кабину пилота от пассажиров, и на некоторых детях начала тлеть одежда. Александр Мамкин выбрался из кабины сам, но передвигаться сам уже не мог. Прежде чем потерять сознание, он задал единственный вопрос: «Дети живы?». Подоспевшие солдаты немедленно переправили Александра в госпиталь, но ожоги были слишком обширны и сильны. Через шесть дней, 17 апреля 1944 года, он скончался", — сообщила Галина Тищенко.
Ему было 28 лет. Всего в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года Александр Мамкин спас 90 детей. У него не осталось родных детей, но спасенные им дети называют себя «Дети Мамкина».
В ходе мероприятия самарцы прочитали стихи о доблестных летчиках Великой Отечественной войны и запустили в небо 230 шаров — именно столько детей было спасено в результате операции «Звездочка».
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