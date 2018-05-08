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Две тысячи школьников исполнили вальс Победы в Таганроге
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Две тысячи школьников исполнили вальс Победы в Таганроге 

Деловое сообщество 1 час назад
Нестареющий вальс «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко снова звучит на улицах города, как в далеком 1945 году. Снова кружатся в вальсе пары, снова в небе белые облака и смех звенит над городом. Танцевальный флешмоб на улицах Таганрога собрал две тысячи школьников. «Вальс Победы» танцуют уже третий год подряд на Октябрьской площади. Акция призвана не только порадовать зрелищем ветеранов, но и напомнить о ценности мирного неба над головой, и необходимости помнить великий подвиг наших дедов и прадедов.
https://youtu.be/NKlj9UcWL_s
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