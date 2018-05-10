20 тысяч ярославцев приняли участие в акции «Бессмертный полк» 

30 тысяч ярославцев приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Великой Победы. 20 тысяч из них прошли в колонне под знаменами «Бессмертного полка».
Праздник начался в 9 утра с возложения цветов у Вечного огня. Почтили память погибших губернатор Дмитрий Миронов и мэр Владимир Слепцов. После торжество переместилось на Советскую площадь, где состоялся традиционный парад. В нем приняли участие войска ПВО, Росгвардии, казаки и учащиеся кадетских классов Ярославля. Ветеранов Великой Отечественной на площади доставила автоколонна во главе с ретромобилем под Знаменем Победы.
Также на Советской прошла демонстрация военной техники: жители увидели танк Т-34, спроектированный ярославским конструктором Михаилом Кошкиным, штурмовик Ил-2 и самолет ПО-2 (кукурузник).
«Эта война унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Только из Ярославской области на фронт ушло 500 тысяч человек, это почти население Ярославля», — выступил с речью председатель Ярославской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Каменецкий.