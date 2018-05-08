Камчатские ученые впервые изучат популяцию краба в акватории Кроноцкого заповедника

Сотрудники Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) впервые изучат состояние популяции краба-стригуна в трехмильной акватории Кроноцкого заповедника. Об этом ТАСС во вторник сообщил заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных и водорослей КамчатНИРО Павел Иванов

«Мы долгое время не могли попасть в эту часть Кроноцкого залива, поскольку там находится трехмильная охраняемая зона. В этом году мы решили с коллегами все организационные вопросы, и уже в середине мая приступим к изучению популяции. Массовые учетные работы в этом месте никогда не проводились, двадцать лет назад были только единичные», — отметил собеседник агентства.

Ученые определят видовой состав, численность, характер распространения и состояние среды обитания ракообразных. Работы проведут на научно-исследовательском судне «Инженер Мартынов» и МРТК-316 с помощью 72 специализированных ловушек.

«Нам необходимо знать общее состояние всей популяции краба-стригуна, чтобы, в том числе, делать дальнейшие расчеты по его вылову. На судне будет ихтиолог, который поможет нам в изучении любых других видов, которые попадутся в ловушки. После пересчета, замеров и взвешивания выловленных животных вернут в морскую среду. Всего планируется работать в заливе семь-десять дней, а окончательные данные исследований будут готовы к сентябрю», — добавил Иванов.

Краба-стригуна начали снова добывать в промышленных масштабах только в прошлом году после девятилетнего перерыва, связанного с инфраструктурными проблемами в отрасли. Сейчас состояние его популяции оценивается как хорошее.