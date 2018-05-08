Более 7800 младенцев родилось в Нижегородской области за три месяца 2018 года

7812 младенцев родилось в Нижегородской области за январь-марта 2018 года.

Это следует из экспресс-информации о демографической ситуации в регионе, подготовленной Нижегородстатом.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество родившихся уменьшилось на 573 младенца или на 6,8%.

За три месяца зарегистрировано 12498 человек умерших, что на 23 человека или 0,2% больше, чем годом ранее.

За январь — март 2018 года в Нижегородскую область прибыло 6 726 человек и выбыло 6 654 человека. Таким образом, миграционный прирост составил 72 человека.

Напомним, число родившихся и умерших сократилось в Нижегородской области в январе 2018 года.