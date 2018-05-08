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Более 7800 младенцев родилось в Нижегородской области за три месяца 2018 года
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Более 7800 младенцев родилось в Нижегородской области за три месяца 2018 года 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
7812 младенцев родилось в Нижегородской области за январь-марта 2018 года.
Это следует из экспресс-информации о демографической ситуации в регионе, подготовленной Нижегородстатом.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество родившихся уменьшилось на 573 младенца или на 6,8%.
За три месяца зарегистрировано 12498 человек умерших, что на 23 человека или 0,2% больше, чем годом ранее.
За январь — март 2018 года в Нижегородскую область прибыло 6 726 человек и выбыло 6 654 человека. Таким образом, миграционный прирост составил 72 человека.
Напомним, число родившихся и умерших сократилось в Нижегородской области в январе 2018 года.
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