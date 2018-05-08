В Нижневартовске высадят яблони, адаптированные к морозам

Нижневартовске высадят яблони, и другие деревья и кустарники. Всего посадят около 11 000 саженцев.

С начала месяца улицы города очищают работники коммунальных служб и местные жители во время организуемых субботников. Уборочные работы планируется завершить в седине мая, а после наведения порядка коммунальщики приступят к озеленению города: посадке цветов, кустарников и деревьев.

На улицах города станет на 200 сибирских яблонь больше. Яблони адаптированы к нашим погодным условиям и хорошо переносят морозы. Ранее в городе уже занимались посадкой таких саженцев. Их можно встретить на улице Мира и Ленина. Они хорошо прижились в условиях севера, и было принято решение продолжить их разведение в текущем году.

Благоустройство города на этом не остановится. Так, вдоль Комсомольского озера на берегу соорудят 5 дополнительных пикниковых зоны и такая же зона появится на набережной Оби

Напомним, что в прошлом году на берегу Комсомольского озера построили 4 веранды, которые оборудованы столами, скамейками и мангалами. Такие зоны очень полюбились вартовчанам и администрация города решила увеличить их количество.