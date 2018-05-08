Ещё
В Нижневартовске высадят яблони, адаптированные к морозам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижневартовске высадят яблони, адаптированные к морозам 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске высадят яблони, и другие деревья и кустарники. Всего посадят около 11 000 саженцев.
С начала месяца улицы города очищают работники коммунальных служб и местные жители во время организуемых субботников. Уборочные работы планируется завершить в седине мая, а после наведения порядка коммунальщики приступят к озеленению города: посадке цветов, кустарников и деревьев.
На улицах города станет на 200 сибирских яблонь больше. Яблони адаптированы к нашим погодным условиям и хорошо переносят морозы. Ранее в городе уже занимались посадкой таких саженцев. Их можно встретить на улице Мира и Ленина. Они хорошо прижились в условиях севера, и было принято решение продолжить их разведение в текущем году.
Благоустройство города на этом не остановится. Так, вдоль Комсомольского озера на берегу соорудят 5 дополнительных пикниковых зоны и такая же зона появится на набережной Оби.
Напомним, что в прошлом году на берегу Комсомольского озера построили 4 веранды, которые оборудованы столами, скамейками и мангалами. Такие зоны очень полюбились вартовчанам и администрация города решила увеличить их количество.
АиФ Югра: последние новости
День Победы: афиша праздничных мероприятий в Югре на 9 мая В Сургуте более 150 человек реконструируют начало штурма Берлина Горожане помогут сотрудникам ОМВД Пыть-Яха бороться с киберпреступниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК567
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом385
Главным событием для рубля станет 12 мая29
Медведева отказались поддержать1373
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение