Имплантаты нового поколения изобрели в Томске

Учеными томского Института физики прочности и материаловедения вместе с коллегами из других учреждений были придуманы уникальные биоинертные сплавы нового поколения. Они демонстрируют упругость, сравнимую по эластичности с человеческой костью. Предполагается, что их можно будет широко применять для создания имплантатов нового поколения, которые станут гораздо быстрее и проще приживаться и наверняка сумеют продвинуть возможности медицинской индустрии на принципиально новый уровень. Об этом сообщила сегодня пресс-служба инновационных организаций Томской области.

На сегодняшний день самым распространенным материалом для создания имплантатов является полностью очищенный титан. Его модуль упругости — около 120 гигапаскалей. Для сравнения: подобный показатель у керамики, которая тоже довольно часто применяется для таких целей, — 200 гигапаскалей. Это гораздо выше, чем модуль упругости костной ткани человека, что вызывает повышенную нагрузку на конечность с имплантатом и способно вызвать деградацию других костей.

Новинка основана на использовании сплава титана и ниобия: модуль упругости в этом случае не превышает 55 гигапаскалей, что очень близко по показателям к костной ткани. Таким образом, можно смело говорить о скором появлении нового биосовместимого материала, который будет обладать высокими механическими характеристиками.

Основная сложность сейчас заключается в большой разнице между температурами плавления титана и ниобия, для получения сплава этих редких металлов был предложен метод плавки релятивистским пучком электронов, помещенных вне вакуума. Это один из методов, взятых на вооружение порошковой металлургией: электродуговая плавка и плавка высокоэнергетическим электронным пучком. Затем механические свойства полученного сплава совершенствуются путем применения пластической деформации. Работа над проектом продлится два года: по крайней мере, так запланировано учеными прямо сейчас. Через какое время начнут проводить тесты — пока неизвестно.