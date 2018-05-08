Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днем Победы 

«Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера и правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости», — говорится в поздравительной телеграмме Президента России.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в своем поздравлении на имя губернатора Свердловской области отметил, что «для нас слово Победа имеет особое значение». По его словам, свои герои есть в каждой семье, и в каждой семье память о них бережно хранится и передается из поколения в поколение.
«9 мая с особой любовью, уважением и благодарностью мы чествуем наших ветеранов. И сколько бы ни прошло лет — их доблесть, стойкость и самопожертвование всегда будут служить для нас жизненным ориентиром», — отметил Дмитрий Медведев.
Поздравительные телеграммы накануне Дня Победы на имя губернатора Евгения Куйвашева прислали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации Президента России Антон Вайно.
Валентина Матвиенко назвала 9 мая 1945 священной датой отечественной истории на все времена. «В памяти народной останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принес Отечеству свободу и независимость», — отметила она.
По словам Вячеслава Володина, День Победы — это символ национального триумфа и сплоченности нашего народа. Антон Вайно в поздравлении отметил, что этот всенародный праздник одинаково дорог всем поколениям граждан России.