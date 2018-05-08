Ещё
Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днем Победы 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
«Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера и правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости», — говорится в поздравительной телеграмме Президента России.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в своем поздравлении на имя губернатора Свердловской области отметил, что «для нас слово Победа имеет особое значение». По его словам, свои герои есть в каждой семье, и в каждой семье память о них бережно хранится и передается из поколения в поколение.
«9 мая с особой любовью, уважением и благодарностью мы чествуем наших ветеранов. И сколько бы ни прошло лет — их доблесть, стойкость и самопожертвование всегда будут служить для нас жизненным ориентиром», — отметил Дмитрий Медведев.
Поздравительные телеграммы накануне Дня Победы на имя губернатора Евгения Куйвашева прислали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации Президента России Антон Вайно.
Валентина Матвиенко назвала 9 мая 1945 священной датой отечественной истории на все времена. «В памяти народной останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принес Отечеству свободу и независимость», — отметила она.
По словам Вячеслава Володина, День Победы — это символ национального триумфа и сплоченности нашего народа. Антон Вайно в поздравлении отметил, что этот всенародный праздник одинаково дорог всем поколениям граждан России.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
В Екатеринбургском суворовском училище прошла встреча кадет с ветеранами Великой Отечественной войны Евгений Куйвашев поздравил радиожурналистов и работников связи, ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём радио Ветераны Великой Отечественной войны День Победы отметят в новых квартирах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК567
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом385
Главным событием для рубля станет 12 мая29
Медведева отказались поддержать1373
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение