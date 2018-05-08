Президент России Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днем Победы

«Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера и правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости», — говорится в поздравительной телеграмме Президента России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в своем поздравлении на имя губернатора Свердловской области отметил, что «для нас слово Победа имеет особое значение». По его словам, свои герои есть в каждой семье, и в каждой семье память о них бережно хранится и передается из поколения в поколение.

«9 мая с особой любовью, уважением и благодарностью мы чествуем наших ветеранов. И сколько бы ни прошло лет — их доблесть, стойкость и самопожертвование всегда будут служить для нас жизненным ориентиром», — отметил Дмитрий Медведев.

Валентина Матвиенко назвала 9 мая 1945 священной датой отечественной истории на все времена. «В памяти народной останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принес Отечеству свободу и независимость», — отметила она.