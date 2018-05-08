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Залпы Победы: где лучше смотреть красивые салюты и фейерверки в России
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Залпы Победы: где лучше смотреть красивые салюты и фейерверки в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Первый салют в честь крупной победы Советской армии — освобождения Орла и Белгорода — был дан в Москве 5 августа 1943 года. После этого так отмечали взятие многих городов, а 9 мая 1945 года — и окончательную победу над Германией.
Тогда в десять часов вечера около тысячи орудий произвели 30 артиллерийских залпов, которые сопровождались подсветкой 160 прожекторов и пуском световых ракет.
С тех пор каждое 9 Мая во многих российских городах в 22:00 — салют, традиционные тридцать залпов. Где в России можно увидеть самые красочные праздничные фейерверки — в материале РИА Новости.
Москва
Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве
В Москве салют будет дан с 16 площадок в разных частях города: в парке Горького, в «Сокольниках», в саду "Эрмитаж", в парке «Красная Пресня», в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском, Воронцовском, Гончаровском, Перовском, а также в районах Лианозово, Левобережный, Митино, Покровское-Стрешнево, Кузьминки и других.
Праздничный салют в честь Дня Победы
Многие москвичи и гости города любуются фейерверком на традиционных обзорных площадках: на Кремлевской набережной, недалеко от Российской академии наук, на Патриаршем и Крымском мостах, в районе Москва-Сити. На Воробьевых горах и Поклонной горе не только открывается прекрасная панорама, но и отлично слышны залпы орудий, большинство из которых разместят именно здесь.
Всем, кто собирается смотреть салют, следует учитывать, что из-за большого числа зрителей некоторые станции метро будут работать с ограничениями.
Санкт-Петербург
Праздничный салют над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
В городе-герое фейерверки запустят с территории Петропавловской крепости, лучше всего их будет видно с Дворцовой набережной. Также хороший обзор откроется с Троицкого, Биржевого и Литейного мостов, с набережных Лейтенанта Шмидта, Благовещенского моста, Адмиралтейской и Английской набережных.
Необычные ракурсы можно найти на крышах зданий в историческом центре, а также на теплоходах, которые специально курсируют по Неве в районе обзорных точек.
Волгоград
Салют в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде
В этом году жителей и гостей города ждет сюрприз — не один, а два салюта: на традиционном месте над Центральной набережной и над Мамаевым курганом.
Тем, кто выберет первый, можно порекомендовать обзорные площадки на верхней террасе набережной, у Краснослободской пристани и ТРК «Европа Сити Молл».
Салют на Мамаевом кургане будет отлично виден с любой точки, а вот смотреть 3D-проекцию на статуе «Родина-мать зовет!» в 20:30, 21:00 и 21:30 лучше, поднявшись на площадь Героев к «Озеру слез».
Новороссийск
Праздничный салют в Новороссийске в честь 71-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Праздничный салют в Новороссийске в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Тридцать залпов салюта раскрасят небо и над Новороссийском в районе западного мола порта. Лучше всего любоваться им на площади у Морского вокзала, где в 19:00 начнутся концерт духового оркестра и хореографическая реконструкция «Вальс Победы».
На площади рядом с плацдармом «Малая земля» также будет виден салют. Можно посетить мемориал и принять участие в традиционной акции, когда в капсулу памяти с именами защитников города добавляют вновь установленные имена павших бойцов.
Севастополь
Праздничный салют в честь Дня Победы
Фейерверк и артиллерийский салют здесь состоятся над акваторией Севастопольской бухты. Часто зрители выбирают в качестве обзорной площадки место неподалеку от архитектурного символа города — Памятника затопленным кораблям.
Но большинство местных жителей советуют идти на Приморский бульвар, набережную Корнилова или любоваться небом с одного из прогулочных катеров, которые иногда подплывают к батареям почти вплотную.
Нижний Новгород
Празднование Дня Победы в городах России. Архивное фото
В одном из крупнейших городов России — Нижнем Новгороде — салют дадут в шести районах. Лучше всего его смотреть на Верхне-Волжской набережной, на Канавинском мосту и рядом, около Нижегородской ярмарки, а также на площади Минина, где запланированы главные торжества.
Фейерверк в Сочи. Архивное фото
С 11:00 до 22:00 на площади у Южного мола — праздничный концерт «Победная весна», который закончится салютом. Его будет отлично видно от Морпорта — традиционного места прогулок и фотосессий туристов — или обзорной площадки у концертного зала «Фестивальный».
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