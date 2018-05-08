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В Тибете появился шестой город окружного уровня — Нагчу
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В Тибете появился шестой город окружного уровня — Нагчу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лхаса, 8 мая /Синьхуа/ — Шестым городом окружного уровня Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ стал Нагчу, до этого бывший округом. Церемония, знаменующая начало функционирования Нагчу в новом статусе, прошла в понедельник, 7 мая. Нагчу — самый молодой и самый высокогорный на сегодняшний день город окружного уровня Китая.
Смена статуса административной единицы произошла в соответствии с решением, утвержденным Госсоветом КНР, согласно которому были ликвидированы округ Нагчу и находившийся в его составе одноименный уезд. Они стали, соответственно, городом окружного уровня и районом Сэни.
До этого в Тибете было пять городов такого уровня, а именно: Лхаса, Шигадзе, Чамдо, Линьчжи и Шаньнань /Лхокха/.
Нагчу — «сокровищница» плато Чангтан — имеет обширные степи с богатыми ресурсами фауны и флоры и занимает ведущее положение в тибетском животноводстве. -0-
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