Костромских бизнес-леди рассорили 3 миллиона рублей

Костромичка помогла подруге деньгами, а сама осталась без гроша, узнал KOSTROMA.TODAY. Приятельница попросила помочь в развитии ювелирного бизнеса.

История началась более 10 лет назад. Тогда костромичка отдала своей подруге более 2,7 миллиона рублей в долг на развитие бизнеса. Это были все ее сбережения и деньги, вырученные от продажи квартиры. Женщина надеялась, что предприятие приятельницы развернется, и та возьмет ее в долю.

Но прибыли она так и не дождалась, более того, выплачивать долг приятельница не торопилась. Поэтому костромичка пошла в суд.

По информации пресс-службы регионального УФСИН, еще в 2009 году Костромской районный суд вынес решение о взыскании с должницы всей суммы.

Выяснилось, что тем временем должница прикрыла свое предприятие по оптовой торговле ювелирными изделиями и устроилась в гостиничный бизнес. Но отдавать деньги подруге не спешила. Все доходы женщина скрывала от приставов. Два раза ее привлекли к административной ответственности.

После этого она вернула приятельнице около 40 тысяч рублей и подарила старенький BMW 1986 года.

Сейчас бизнес-леди осталась должна подруге более 2,5 миллионов рублей. Против нее возбудили уголовное дело.

Суд назначил женщине 360 часов обязательных работ. Деньги вернуть ей тоже придется.