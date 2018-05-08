Политолог: поставками оружия на Украину США хотят «наверстать упущенное»

В конгрессе США планируют выделить Украине 50 миллионов долларов на летальные вооружения. Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, опубликованный на сайте профильного комитета Палаты представителей.

Всего на оказание помощи Киеву в сфере обеспечения безопасности и разведки документ предполагает направить 250 миллионов долларов.

Это первый вариант проекта бюджета, который затем должен пройти через комитет по делам вооруженных сил, потом получить поддержку всей нижней палаты, затем аналогично быть поддержанным профильным комитетом сената и всем сенатом. При этом верхняя палата может также инициировать собственный проект оборонного бюджета.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал новую американскую помощь Украине.

"Перед нами характерный пример того, что США наверстывают, как им представляется, упущенное во времена Обамы в смысле «разделять и властвовать» на всей территории земного шара. Особенно они озабочены территориями вблизи границ России — им важно держать эти регионы и страны в сфере своего влияния. Украина — это точка нестабильности, которую инициировали США еще в 2014 году, когда произошел Майдан, смещение Януковича и вслед за тем — события на Донбассе. Собственно, США уже после весны 2014 года вложили десятки и десятки миллионов долларов в укрепление обороноспособности Украины. Поэтому совершенно не удивляет, что эта линия будет продолжена", — отметил Евгений Бень.

При этом, по его мнению, США не хотят переходить некую красную черту.

"В то же время американцы дают понять, что оружие в руках у украинского руководства — это фактор ненадежности и бесконтрольности. А посему запретили применение Javelin на Донбассе. Что тоже очень характерно, поскольку им важно держать ситуацию под контролем, и кровопролитие на Донбассе Соединенным Штатам не нужно, потому что и там понимают, что международная напряженность зашкаливает, сложности с Россией достигли апогея, и не хотелось бы «переходить Рубикон»", — считает Евгений Бень.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако, как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, США запрещают использовать поставленные в страну комплексы Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным посольства Украины в Вашингтоне, в проекте бюджета США до 30 сентября 2018 года увеличены расходы на поддержку Киева. В частности, общий объем помощи предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь.

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