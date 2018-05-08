Федеральные и областные трассы приведут к одному знаменателю

«Суть нашего совместного мероприятия — привести техническую политику всех дорожных ведомств Челябинской области к единому знаменателю, — сообщил корреспонденту »ФедералПресс» начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Лебедев . — Нужно начинать работать на одних материалах, по одним технологиям. Пользу для обоих ведомств мы видим прежде всего в том, что не будет такой качественной разницы между федеральными и региональными дорогами. Вот это наша цель — чтобы пользователь в конечном итоге не видел разницы между дорогами разных уровней подчинения, с равным удовольствием и безопасностью ехал по тем и другим. Именно для этого нужен такой обмен опытом».

На совет собрались ведущие специалисты обоих ведомств, приглашенные эксперты Росавтодора и руководители подрядных организаций. Главный инженер Упрдор «Южный Урал» Михаил Поздняков рассказал об опыте управления, полученном при внедрении технического регламента «Безопасность автодорог» Таможенного союза. По его словам, уже в 2017 году подрядчики Упрдора начали работать по новым стандартам для асфальто-бетонных смесей, а к середине мая 2018 году будут внедрены и новые правила проектирования ремонтов. Но, хотя Александр Лебедев декларирует, что среди дорожников нет учителей и учеников, его коллега, глава миндорхоза Дмитрий Микулик , полагает, что пока подобные круглые столы больше полезны для министерства, находящегося в положении «догоняющего» ведомства.

«Федеральные дорожники в силу своего положения быстрее внедряют и применяют новые технологии, новые организационные механизмы, — считает областной министр. — Сегодня я из докладов услышал о новых административных системах, новых стандартах, правилах работы. Мы немножко находимся в хвосте, но зато смотрим на опыт применения новинок федералами, учимся на чужих ошибках. То, что мы сегодня услышали от экспертов Росавтодора — это наше «завтра» и немножко «сегодня». Мы тоже внедрили уже основную массу требований Таможенного союза, вступивших в силу в прошлом году, мы тоже переформатируем наши технические задания на проектирование. И все следующие объекты будут проектироваться и строиться уже с учетом новых требований».

Приглашенные Упрдором и министерством эксперты в большинстве своем — практики, поэтому доклады касались новых стандартов на щебеночно-песчаные смеси, особенностей проектирования и работы с асфальтобетоном, взаимодействия с производителями стройматериалов.

«Перед всеми нами стоит серьезная задача по увеличению межремонтных сроков эксплуатации дорог, а это невозможно без качественных материалов, — заявил генеральный директор АНО «НИИ ТСК» Евгений Симчук, рассказавший коллегам о юридических особенностях внедрения регламента «Безопасность автомобильных дорог». — На этом семинаре мы все сообща искали оптимальные решения. Однако кроме ударного труда на трассе нужно еще его юридически грамотное оформление, поэтому знание правовых вопросов одинаково важно и для федералов, и для региональных подрядчиков, и для чиновников. Лично меня порадовало, как специалисты «Южного Урала» и министерства воспринимали новую информацию, даже и данные об ужесточении каких-то требований. Не так уж давно было время, когда любые новинки дорожники воспринимали в штыки».