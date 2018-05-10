Роспотребнадзор назвал сумму штрафов за нарушение антитабачного закона 

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Общая сумма штрафов, собранных в РФ за нарушения требований антитабачного закона, составила более 30 миллионов рублей за первый квартал года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Как говорится в сообщении, «за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака… общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 миллионов рублей».
Отмечается, что к административной ответственности привлечен 2671 нарушитель.
"В их числе 763 гражданина, 1039 работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуальных предпринимателей, 591 юридическое лицо", — информирует Роспотребнадзор.