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Роспотребнадзор назвал сумму штрафов за нарушение антитабачного закона
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Роспотребнадзор назвал сумму штрафов за нарушение антитабачного закона 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Общая сумма штрафов, собранных в РФ за нарушения требований антитабачного закона, составила более 30 миллионов рублей за первый квартал года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Как говорится в сообщении, «за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака… общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 миллионов рублей».
Отмечается, что к административной ответственности привлечен 2671 нарушитель.
"В их числе 763 гражданина, 1039 работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуальных предпринимателей, 591 юридическое лицо", — информирует Роспотребнадзор.
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