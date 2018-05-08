В зауральской полиции пополнение. Девять сотрудников приняли Присягу

В преддверии Дня Победы, 7 мая, прошла торжественная церемония приведения к Присяге сотрудников УМВД России по Курганской области . Клятву на верность Закону и народу Российской Федерации дали девять сотрудников, недавно поступивших на службу в органы внутренних дел. Молодые сотрудники полиции клялись быть мужественными и честными, достойно исполнять свои служебные обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.

— Присяга дается один раз в жизни. Это основная догма сотрудника внутренних дел, которую следует соблюдать. Вы даете клятву себе, своим товарищам, людям, которых вы будете защищать, — отметил руководитель УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Олег Ильиных.

Поздравил сотрудников со столь значимым событием председатель Общественного совета при УМВД России по Курганской области Сергей Реутов.

С напутственным словом выступил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Зауралья Юрий Гаврилов

— Вам следует гордиться тем, что с сегодняшнего дня вы служите в органах внутренних дел. Всегда работайте над собой: расширяйте свой кругозор, улучшайте свои профессиональные навыки, физическую закалку — это вам поможет в вашей службе.

Завершилась торжественная церемония возложением цветов к подножию памятника сотрудников органов внутренних дел Зауралья, погибшим при исполнении служебного долга.

Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Курганской области